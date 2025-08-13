A cuáles exportadores sanjuaninos les fue mejor y a cuáles peor en el primer semestre 2025

Las pasas de uva, uno de los productos tradicionales sanjuaninos. Los exportadores tuvieron un buen primer semestre.

Las exportaciones tradicionales de San Juan -sin incluir la minería del oro- tuvieron un comportamiento dispar durante el primer semestre del año. Hubo exportadores de rubros que tuvieron fuertes crecimientos y otros con caídas significativas.

Reactivación San Juan retomó la exportación de uno de sus productos de forrajería de mayor calidad

En total, el sector exportador tradicional sanjuanino (sin oro) despachó bienes por 170,1 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 1,77% respecto al mismo período de 2024. Sin embargo, el volumen exportado cayó un 0,98% interanual, totalizando cerca de 355 millones de kilos.

El análisis, difundido este miércoles por la Cámara de Comercio Exterior de San Juan (CACEX), revela qué rubros fueron los más dinámicos y cuáles enfrentaron mayores dificultades. Cabe aclarar que la Cacex agrupa únicamente a los exportadores tradicionales.

Si se incluye el oro, el panorama cambia considerablemente: las exportaciones totales de San Juan muestran un aumento del 43,65% en dólares, aunque también con una leve caída del 0,98% en volumen físico.

Los mayores crecimientos

Los sectores más beneficiados en esta primera mitad de 2025 fueron los minerales no metalíferos como la bentonita y piedras calizas, seguidos por algunos segmentos de las manufacturas industriales y ciertos productos agroindustriales.

Minerales no metalíferos: Este sector aumento 23.7% en valores FOB y tuvieron un impresionante crecimiento del 27,68% en volumen, en comparación con el primer semestre de 2024. Dentro de este rubro, se destacaron:

La Bentonita, con un incremento del +22,98% en U$D FOB.

La Creta (roca caliza), que creció un +28,12% en valores FOB.

Otros productos mineros no metalíferos, que experimentaron un salto significativo del +81,18% en U$D FOB.

Manufacturas de Origen Industrial (MOI) (sin Oro): Tuvieron un crecimiento sólido del 2,96% en dólares, aunque una disminución del 5,83% en volumen. Entre los productos más destacados por su crecimiento en dólares se encuentran:

Los Textiles y Cueros, con un robusto aumento del 42,41%.

Las Cales, que vieron sus ingresos crecer un 22,95%.

Los Medicamentos mantuvieron un desempeño casi igual en dólares, con un ligero incremento del 2,61%, aunque enviaron menor volumen.

Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA): este sector se mantuvo prácticamente estables con una leve caída del 0,16% en valores FOB y un volumen despachado que aumentó casi 14%. Entre los ganadores están los exportadores de jugo de granada y de mosto de uvas. Entre los perdedores, se enrolan los olivícolas y pistacheros. Entre los productos que impulsaron los ingresos, destacan:

Los Mostos (incluye jugo de uva), que crecieron casi un 12% en dólares.

Las Uvas secas incluidas las pasas, con un aumento de más del 50% en valores FOB.

El Vino, que mostró un crecimiento del 13,84% en valores FOB.

El Jugo de Granada, con un crecimiento notable del 352,43% en dólares, pero un volumen pequeño frente al resto de productos.

Los sectores con peor desempeño

Las caídas se ubican en el sector olivícola: el Aceite de Oliva disminuyó sus ingresos en 72,45% en dólares, las aceitunas conservadas cayeron un 57,89% en dólares, y los pistachos procesados también tuvieron un desempeño negativo, con disminuciones de alrededor del 45,50% tanto en valores FOB como en volumen.

Productos Agrícolas: los exportadores de este rubro resultaron los más afectados en el primer semestre, al experimentar una caída en dólares de 1,77% y del 21,72% en volumen. Las mayores caídas porcentuales interanuales se dieron en:

Cebollas Frescas, con descensos superiores al 70% en dólares.

Ajos Frescos, que cayeron entre 38% y 46%.

Harina y Pellets de Alfalfa, con caídas del 34,44% en dólares.

Pero a pesar de la tendencia general negativa, algunas excepciones destacaron positivamente:

Los Zapallos Ancos, que incrementaron sus ingresos en casi el 46% en dólares.

Los Pistachos frescos, cuyo crecimiento fue de más del 210% en valores FOB.

La Granada y la Uva en fresco mostraron crecimientos de ingresos de entre el 9% y 14,4% en dólares, respectivamente, indicando un aumento en sus precios de venta a pesar de una disminución en volumen.

Conclusiones y perspectivas

Según la Cacex, la performance exportadora de San Juan en el primer semestre fue muy diversa, con ganadores y perdedores claros. El informe destaca que factores estructurales continúan afectando la competitividad: presión impositiva, regímenes laborales rígidos, altos costos logísticos, revalorización del peso, crisis hídrica y fenómenos climáticos adversos, especialmente para la agricultura. Sin embargo, se muestra cierto optimismo hacia lo que resta del año. La baja de la inflación, un dólar más predecible y competitivo, y la eliminación o reducción de retenciones podrían mejorar el rendimiento exportador en los próximos meses.