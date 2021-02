Aseguran que Falabella cierra todos sus locales: ¿qué pasará en San Juan?

Empezó como un rumor y ahora un conocido gerente comercial lo confirmó. Falabella, la empresa chilena de la familia Solari, cerrará la mayoría de sus sucursales en Argentina. Así lo manifestó el titular de Mendoza Plaza Shopping, Andrés Zavattieri, en diálogo con el diario mendocino MDZ Online.

"Falabella cierra sus tiendas en toda la Argentina, al menos eso es lo que nos han informado a nosotros. Es muy triste, es lamentable que sucedan estas cosas", comentó Zavattieri, quien después agregó que la marca dejará sólo dos tiendas en nuestro país por un tiempo más y no sería justamente la que está ubicada en la provincia mendocina.

¿Qué pasará en San Juan? Por ahora no hay mayores detalles sobre la situación local. Desde el Sindicato Empleados de Comercio explicaron a este medio que no tienen confirmación sobre el cierre de la tienda de la peatonal Tucumán.

"No tengo ninguna respuesta. Hemos quedado de hablar por teléfono con el gerente de recursos humanos de Buenos Aires. Ahí recién voy a saber qué va a pasar, porque por ahí lo que trasciende no es cierto y lo que no trasciende es peor de lo que trasciende. Una vez que hablemos sabemos a tener algo real de lo que pueda suceder en San Juan", explicó Mirna Moral, secretaria general del SEC.

Cabe destacar que no es la primera vez que se habla de un posible cierre de Falabella. En septiembre del año pasado se mencionó el tema en San Juan, e incluso se habló de una posible venta de los locales argentinos. Sin embargo la empresa salió a aclarar la situación y trajo alivio a los trabajadores sanjuaninos, ya que confirmó que la sucursal de la provincia no estaba entre las que pensaban cerrar.

Concretamente, explicaron que eran cuatro locales que iban a desaparecer y todos estaban situadas en Buenos Aires. Para el resto, entre los que sí se encontraba el ubicado en la Capital sanjuanina, la empresa de capitales chilenos iba a buscar un "socio estratégico". Según el comunicado que publicaron en su momento, vender parte de las acciones era una de las medidas que "analizaban" para mantener la rentabilidad del negocio.

"No tenemos información oficial. Lo último que se sabe es que se le ofreció el retiro voluntario a la mayoría de los empleados", agregó por su parte David Castro, subsecretario gremial.

Falabella llegó a San Juan en el año 1997, cuando también desembarcó en Rosario y Córdoba. En la provincia tiene una sola sucursal.