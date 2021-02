Enojo y preocupación en la Industria sanjuanina por la renovación de las licencias para empleados con hijos

A pocos días del regreso a las aulas, el Gobierno nacional resolvió que los empleadores otorguen licencia a uno de los padres o adultos a cargo de menores para los casos en los que la jornada escolar sea “reducida” o bien no haya clases presenciales durante el día en el marco del ciclo lectivo 2021.

Según una resolución firmada por el Ministerio de Trabajo de la Nación se dispuso que “se considerará justificada la inasistencia del progenitor, progenitora o persona adulta a cargo cuya presencia en el hogar sea indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente”.

La renovación la licencia para empleados con hijos en edad escolar causó enojo en la Industria sanjuanina, dado que consideran que "La medida desalienta el empleo y que va a generar enfrentamientos", expresó Hugo Goransky, presidente de la Unión Industrial.

" No sólo hay rechazo a la medida, sino que es difícil de poder practicar porque desalienta el empleo en medio del difícil panorama que tenemos. Que un trabajador sea exceptuado de venir a trabajar por esa situación (que los hijos tengan clases virtuales) es inédito, no existe en el mundo", expresó Goransky en diálogo con AM1020.

A lo que agregó: "Es una medida que no piensa en toda la sociedad. Entendemos que permite educar, que los niños tengan una presencia que los pueda educar, pero hay sectores, como la producción y el comercio, que se verían muy afectados. Lamentablemente hay que aprender a convivir con el COVID-19 y hay que ver la forma de que los chicos vuelvan a las aulas".

"Hay que generar reglas que estimulen el empleo, no que lo desalienten. Realmente estamos muy sorprendidos, y más que haya sido por decreto y no consensuada cuando el Ministerio de Trabajo viene pidiendo que consensuemos los empresarios y los gremios por la inflación. Me llama la atención que no hayan tenido en cuenta la problemática que va a generar. No quiero entrar en política, pero es una medida tomada de los pelos", expresó el presidente de la Unión Industrial.

Respecto de la aplicación de la medida en San Juan, Goransky dijo: "Estoy convencido que las autoridades provinciales van a entender que es una medida que nos afecta seriamente a todos y que va a empezar a desfavorecer a las personas que tengan hijos a la hora de conseguir empleo, porque los empresarios van a empezar a tener en cuenta el grupo familiar a la hora de tomar personal."

De acuerdo a la normativa, la medida es de alcance nacional para el sector privado y precisa dos situaciones específicas para el goce de la licencia laboral:

- Los días en que no concurran a clases presenciales en el establecimiento educativo respectivo.

- Los días que concurran con jornada presencial reducida y no pueda cumplirse la jornada escolar normal y habitual del establecimiento educativo correspondiente.

Además, la resolución indica que “podrá acogerse a esta justificación solo un progenitor o persona responsable de los cuidados, por hogar”.

La medida establece como pasos a seguir que la persona que utilice la licencia deberá notificar a su empleador la circunstancia desde una declaración jurada con los datos personales del niño; el grado o año que cursa, junto a la información del establecimiento; y una declaración de que su presencia “resulta indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente en los días que no concurran a clases presenciales o no pueda cumplirse la jornada escolar normal”.