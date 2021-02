En Mendoza definieron el precio de la uva y en San Juan todavía hay tire y afloje en el sector

En Mendoza ya fijaron el precio de compra de uva fijó a $20 el kilo para la criolla, y de entre $40 y $60 para Malbec dependiendo de la zona, pero en San Juan todavía no hay acuerdo. A diferencia de los mendocinos el gobierno local anticipó que dejará que sean las partes -viñateros, trasladistas y bodegueros- quienes lleguen a un acuerdo. El asunto es de suma importancia porque de eso depende, en parte, que se pongan en marcha las líneas de financiamiento diseñadas para la cosecha a tasa subsidiada. Recordando que las líneas crediticias están basadas en un precio referencial por kilo de uva y en un plazo o cantidad de cuotas en que tienen que devolver el crédito, por eso es necesario sí o sí llegar a un acuerdo y fijar un valor.

Otro de los temas que ya quedó establecido en la vecina provincia es que además pagarán de contado y no en cuotas. Por tal motivo se espera que el próximo miércoles la Mesa Vitivinícola llegue a un acuerdo de referencia local.

A la par de esto, la noticia en Mendoza sembró posturas diferentes en entre bodegueros y viñateros sanjuaninos. Eduardo Garcés de la Federación Viñatera se mostró de acuerdo y dijo que "es lo que venimos pidiendo hace rato y creo que el Gobierno de Mendoza ha tomado el toro por las astas, para los viñateros nos parece un buen precio". Y agregó que "algunos bodegueros salieron a criticar porque dicen que tiene el 250% de aumento de la uva del año pasado, pero se han olvido de decir que el vino subió un 300% en referencia del año pasado, por eso si vamos a hablar de porcentajes hablemos de todos los porcentajes".

En tanto que para el presidente de la Cámara de Bodegueros, Mario Pulenta, el accionar del gobierno mendocino no fue el más acertado. "No es bueno que los gobiernos intervengan en el mercado", dijo explicando que las partes son las que deben llegar a un acuerdo en Diario de Cuyo. Así también el presidente de la Cámara del Mosto, Fernando Morales, sostuvo que ese valor está un 150% por encima respecto al año anterior, y advirtió que "lo único que van a provocar es que la exportación se vea sensiblemente disminuida, calculo que en el orden de no menos del 30%", en mencionado diario.

Otro de los referentes del sector que dio su opinión fue Juan José Ramos (AVI), el mismo sostuvo que el Gobierno de San Juan "ojalá pudiera hacer lo mismo", pero agregó que las bodegas locales no forman precios. Y José Molina (Caprovit) dijo que el Gobierno local debería salir a comprar uva para mosto para lograr el mismo precio.