Cómo impactará en San Juan la decisión de fijar el precio del combustible: ¿está asegurado el stock?

A nivel internacional el precio del barril de petróleo se desplomó a tal punto que tuvo hasta un valor negativo en Estados Unidos. En Argentina a través de un decreto se le puso precio al barril criollo: 45 dólares, un valor más alto que en resto del mundo. Esto permitirá congelar el precio de los combustibles y al mismo tiempo, mantener los esquemas impositivos y de regalías provinciales. En el medio, hubo cierre de algunos pozos por la baja de la demanda. ¿Estas medidas podrían afectar la provisión de combustible en San Juan? Dos referentes de las estaciones de servicio de la provincia opinaron de forma distinta ante el interrogante.

Con el precio del crudo a nivel internacional, las petroleras no pueden exportar porque el precio es muy bajo y tampoco se puede importar porque está cerrada esa posibilidad.

Eduardo Margarit, un empresario que lleva años en el sector, dijo que para él no habrá escasez de combustible. "Empieza a regir en el país el precio del barril a 45 dólares. Por el momento, por el bajo consumo, el stock es más que suficiente. Se va recuperando el nivel de consumo, pero todavía hay restricciones para moverse, la gente carga según los números de documentos, no hay escuelas, la parte pública no se está moviendo, por ende el consumo se va recuperando lentamente pero aún dista mucho para llegar a los niveles normales", explicó.

En el país, lo único que está manteniendo los niveles de consumo es la cosecha en toda la zona de la Pampa Húmeda. Sin este movimiento productivo, la caída habría sido brutal. En marzo arrancó la cuarentena, la baja fue fuerte pero en abril los números cayeron a niveles históricos.

Por su parte, la titular de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Analía Salguero, habló en Radio Sarmiento y dijo que el panorama no es alentador y que podría "empezar a escasear el combustible", de acuerdo a lo replicado por Diario Huarpe. Salguero aseguró que cerraron 19 pozos, lo que implica una reducción del 30% del combustible que ingresa a las refinerías.