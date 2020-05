¿Qué rubros se movieron más en el primer día de la apertura del comercio en San Juan?

El momento esperado por los comerciantes sanjuaninos finalmente llegó. Es que, este lunes 11 de mayo pudo volver a abrir sus puertas luego de más de 50 días. Ante esta situación, Tiempo de San Juan habló con el presidente de la Cámara de Comercio del Interior de la Provincia, Marcelo Vargas y también con quien preside la Federación Económica de San Juan, Dino Minozzi.

Si bien no hubo muchas ventas (estiman un 25% en relación a un día de marzo), sí hubo movimiento y gente que estuvo consultando precios y mirando vidrieras. Los rubros que más se movieron este lunes en la apertura del comercio sanjuanino fueron: calzado e indumentaria.

Para Minozzi, el primer día reflejó más que nada una “conformidad por haber podido abrir”, aunque asegura que hay algunas cosas que deberían corregirse: “Existe algún grado de disconformidad por el vallado de la Peatonal, que a los comerciantes les pareció excesivo. También esperamos poder modificar un poco el horario y que se aproxima al de los centros comerciales. Lo ideal sería de 11 a 19”.

Para Marcelo Vargas, las ventas no fueron muchas porque la gente recién se está animando a salir. “Antes de las 10 ya circulaba gente y algunos negocios desde antes preparaban su comercio porque había muchos que hacía 50 días que no entraban a su local. No hubo grandes ventas, la gente ha ido a mirar más que nada, ropa e indumentaria sobre todo”. Además, según Vargas, en Villa Krause el corte vehicular fue “muy grande”: había 5 o 6 cuadras cortadas que imposibilitaban el fácil acceso al centro comercial de esta localidad.

Ambos coinciden en que después de las 13 empezó a decaer el movimiento y que muchos comerciantes cerraron sus persianas alrededor de las 14.30, sobre todo en Villa Krause. “Mucha gente ha salido a ver o a comprar algo pero había más entusiasmo por salir que por comprar, así que habrá que esperar un poco. Las ventas no van a repuntar demasiado, la pandemia no creó la crisis, sino que ya veníamos desde hace dos años en esta situación crítica”, sostuvo Minozzi.