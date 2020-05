Cómo golpeó la cuarentena a los trabajadores hoteleros y gastronómicos de San Juan

En San Juan el sindicato de los gastronómicos y hoteleros tiene 3.000 afiliados. Reúne a todos los empleados de hoteles, restaurantes, cafés y caterings de la provincia. Uno de los sectores más golpeados de la economía son los trabajadores de estos rubros, sobre todo de confiterías y negocios de venta de comida. El secretario general del sindicato, Sergio Canto, informó que una importante masa de los afiliados cobró el 75% de su salario.

El gremio debe encarar negociaciones con varias cámaras que nuclean a los empresarios de cada sector. Uno de ellos es el hotelero. Sólo a los empleados de los hoteles que están operando con la gente que debe realizar la cuarentena obligatoria en dichos establecimientos recibió el 100% de su salario. Los demás (hoteles dedicados al turismo, cinco estrellas y alojamiento) llegaron a percibir el 75% del sueldo habitual.

Los empleados de servicios de catering incluye a los trabajadores que preparan la comida para hospitales, clínicas, mineras y emprendimientos importantes de la construcción. Los que se desempeñan en el ámbito de la salud percibieron casi en su totalidad el sueldo completo mientras que los mineros, sólo quienes prestan servicios en Veladero, trabajaron con normalidad; el resto recibió el 75% de sus háberes.

Los más afectados son los mozos, empleados de casas de comida y de boliches. Canto aseguró que la modalidad café al paso como así también los deliverys no surtieron el efecto esperado y las ventas se desplomaron. Estos empleados recibieron el 75% de sus sueldos pero hay una preocupación aún mayor: no quedar desafectados por cierres. Es que muchos empresarios no llegaron ni siquiera a cubrir los gastos de alquiler.