Chispazos y multas en la vuelta del comercio: qué dicen empresarios y gremios

Tras semanas sin abrir por la pandemia de coronavirus, el comercio volvió a trabajar este lunes, pero hubo algunos entredichos, mientras se acomodan en la forma de trabajar. También se dieron casos de incumplimiento de la normativa: locales que no podían abrir y lo hicieron y otros que no respetaron las condiciones que puso gobierno.

Entre estos últimos el más llamativo fue el de la reconocida papelería Salomón, que este lunes tenía en su puerta una larga fila de clientes que iban a retirar algún pedido. Esto está prohibido, ya que la única forma de venta que pueden realizar es con delivery, justamente para evitar que los ciudadanos se movilicen hasta el local y luego tengan que esperar juntos en el lugar.

Es que sin dudas la venta a domicilio es uno de los puntos complicados de la vuelta del comercio. Mientras los empresarios aseguran que la mejor opción es que el personal que ya tienen salga a hacer el delivery, ya que así no deberían contratar cadetes mientras se recuperan de una crisis, para el sindicato esto no corresponde y es un riesgo para la salud de los empleados.

Estas dos posiciones no parecen ser irreconciliables, ya que tanto desde la Cámara de Comercio como del Sindicato de Comercio aseguraron que podrían ver opciones para acomodar el sistema. Pero por el momento, desde el gremio no permitirán que los empleados realicen una labor extra para la que no fueron contratados.

"El problema es que la ART no cubre al trabajador, porque en la AFIP el alta dice que es cajero o está para atención al público. Si esto cambia y si el empleado está de acuerdo y se le da una suma extra, porque ellos van a exponerse en la calle, puede funcionar así", explicó Mirna Moral del sindicato.

Por su parte, Hermes Rodríguez de la Cámara de Comercio dijo que esperan cierta flexibilidad por parte de la ART, ya que la pandemia y la cuarentena han generado cambios profundos en la forma de trabajo. "Incluso el horario es diferente y la cobertura es obligatoria de principio a fin", analizó el empresario. Esperan tener una reunión con el SEC en los próximos días para acordar una forma de trabajo.

Pocos comercios abiertos y el centro cerrado

Si bien hubo muchos empresarios que aprovecharon la cuarentena administrada para abrir, el porcentaje es bajo. Según Hermes Rodríguez, en algunas zonas del microcentro había hasta un 90% de negocios cerrados y en los departamentos se daba igual.

Tanto si se trata de prudencia por el coronavirus como de dificultades para adaptarse al nuevo protocolo, el primer día no fue un boom de reaperturas que algunos esperaban. En cambio, en los próximos días, esperan que más se vayan sumando.