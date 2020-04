Los empresarios de micros estudian un acuerdo con los choferes para pasar la crisis

Los empresarios de colectivos en San Juan están evaluando cambios en el pago de sueldos para los choferes, en medio de la crisis financiera por la pandemia. Según dijo el referente de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros de San Juan (ATAP), Ricardo Salvá, están analizando qué medidas tomar para seguir adelante “sin menoscabar el ingreso de los trabajadores”.

En declaraciones a Radio Ligth, Salvá justificó que “el transporte público está en una situación muy particular, fue excluida del decreto que da ventajas a ciertos sectores que no puede trabajar, pero el problema es que el transporte público no es una actividad en este caso que esté privilegiada por estar trabajando, porque está trabajando pero a costos muy elevados”.

Según ATAP, la recaudación del sistema de transporte está en estos momentos cubriendo el 20% del consumo de combustible.

En este marco, Salvá dijo que están evaluando un acuerdo con la UTA, que nuclea a los trabajadores, para aplicar el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual permite por un tiempo determinado hacer pagos modificados a los conductores en situaciones como la presente del COVID-19. Lo que están charlando con el gremio es pagar los salarios que corresponden a cada chofer, pero una parte hacerla no remunerativa, de manera que las cargas sociales no sean tan elevadas en este marco crítico. Esto, aseguró el empresario, no afecta de ninguna manera el salario de bolsillo que perciben los trabajadores.

El empresario aclaró que no hay nada resuelto pero que de hacerlo será con un acta de acuerdo firmada por los trabajadores. Tiempo de San Juan intentó comunicarse con el titular de UTA, Héctor Maldonado, para conocer su opinión pero no respondió.