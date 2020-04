Confirman los despidos de la contratista chilena y apuran el pago de indemnización

Finalmente parece que no habrá vuelta al trabajo para los trabajadores de Inprolec, la contratista chilena que trabajaba en Veladero. Es que la empresa confirmó que echará a los 270 trabajadores que tiene en San Juan, ya que la obra que realiza está paralizada y no saben si se pondrá en marcha antes de que inicie el Operativo Invierno.

Ante esta situación, desde la UOCRA llevaron un mensaje de alivio a los trabajadores, ya que aseguraron que entre jueves y viernes de esta semana todos recibirían la primera parte de la indemnización. En un principio, está confirmado que recibirán los proporcionales de aguinaldo y vacaciones antes de que termine esta semana.

En cuanto al resto, lo que debe pagar Inprolec por el cese laboral, desde el sindicato explicaron que están negociando la metodología. Es que este monto se entrega vía ventanilla, algo que por la cuarentena ahora es imposible. Por eso, explicó Antonio Tovares de la UOCRA, quieren acordar con el banco y con la empresa que se haga una excepción y que todo quede depositado en las cuentas sueldo de los trabajadores.

Angustia por un irresponsable estado de Whatsapp

Los trabajadores de Inprolec vivieron un fin de semana de terror al ver una publicación que realizó en el servicio de mensajería la encargada de recursos humanos de la contratista. Es que en uno de sus estados, los mensajes públicos que son visibles durante 24 horas y luego desaparecen, la mujer había publicado que no se iban a pagar indemnizaciones hasta que no terminarán las medidas de aislamiento social obligatorio porque no podían completar los trámites.

Lo cierto es que la cuarentena sí plantea un problema a la hora de pagar el cese laboral, pero como explicó el sindicato, estaban buscando una solución para los trabajadores. Ante el miedo de los trabajadores, hubo aclaraciones formales por parte de Inprolec asegurando que iban a buscar una solución.

¿Qué pasa con la obra?

Inprolec estaba encargada en San Juan de realizar la conexión de Veladero con la red eléctrica de chile, una de las obras claves que tenía programada la mina iglesiana que le iba a permitir reducir el uso de diesel en la explotación. El trabajo que realizan depende en gran parte del estado del tiempo y por eso tenían fecha de finalización antes de que empezara el operativo invierno.

Con la instauración del aislamiento obligatorio preventivo bajaron los trabajadores que estaban realizando tareas en la mina y se puso en duda que siguieran avanzando o que retomaran antes de llegar a la época más dura del clima cordillerano.

Había una esperanza con la reactivación parcial, pero lo cierto es que la vuelta al trabajo tanto de Veladero como de otras minas en la provincia está sujeta a protocolos muy estrictos, entre los cuales se reduce casi a la mitad la cantidad de obreros que pueden subir. Por eso las tareas que no están relacionadas de forma directa con la producción de mineral quedaron en un segundo plano y no estarán entre las primeras en retomarse.

Todo indica, por ahora, que entre las relegadas en la mina de Barrick estará la construcción de la línea eléctrica. Pero en caso de que vuelvan a trabajar, aunque sea con menos personal, Inprolec ya se comprometió con el gremio a volver a contratar a aquellos que fueron despedidos.