Uñac firmó el Consenso Fiscal 2020 junto al presidente y los gobernadores del país

San Juan fue una de las 23 de las 24 provincias que dieron el presente este viernes cuando la Casa Rosada para firmar el Consenso Fiscal, lo que les permitirá a los gobernadores volver a sortear la reducción de impuestos a la que se habían comprometido en 2017.

El único ausente fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien, en medio de la pulseada con la Nación por la coparticipación, entre otros temas, directamente declinó la invitación y no asistió. En este marco, Sergio Uñac viajó especialmente a Buenos Aires para participar de la firma y luego ser parte de la histórica foto que se tomaron los mandatarios de otras provincias con el presidente Alberto Fernández.

A cambio de permitirles que no bajen impuestos, el Ejecutivo Nacional les exigirá a los gobernadores que durante el próximo año no avancen en demandas contra el Estado Nacional -según describieron fuentes oficiales, se trata de una "tregua" - y que restrinjan el endeudamiento en dólares o al menos no aumenten el "stock de deuda" en moneda estadounidense.

Entre los aspectos clave, con la firma del acuerdo se busca eliminar la rebaja del Impuesto a los Ingresos Brutos (IIBB) que afectaba a las provincias, fija límites para la toma de deuda en dólares para promover el endeudamiento responsable y sostenible; suspende las demandas por el lapso de un año contra el Estado nacional a partir de la entrada en vigencia del pacto, e incluye el reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos.

El mismo surge como consecuencia de la grave situación generada por la pandemia mundial provocada por el COVID-19, tanto en lo sanitario como económico, impactando seriamente en la economía global del país y por ende en las finanzas tanto nacionales como en los estados provinciales.

Al tomar la palabra, el presidente Fernández sostuvo que “este acuerdo que estamos firmando habla de la responsabilidad que tenemos para seguir adelante, y la responsabilidad no es de la que se hablaba años atrás cuando significaba ajustar, la responsabilidad es cómo vamos a crecer y la sensatez que tenemos que tener para poder crecer”.

“Hay un país que nos reclama que trabajemos unidos”, destacó el jefe de Estado ante gobernadores y vicegobernadores de las 23 provincias. “Lo importante es que trabajemos juntos, más allá de las diferencias políticas y las pertenencias partidarias, lo más importante es pensar en nuestra gente”, aseveró.

Tras la firma, Uñac agradeció "al presidente y a cada uno de los ministros intervinientes” y destacó que “lo ocurrido en el día de hoy fue fruto del diálogo". A su vez, Uñac, destacó ante los medios nacionales, la concreción del Acuerdo San Juan, una gran convocatoria que buscó establecer el conjunto de medidas que planifiquen el crecimiento de la provincia en el corto, mediano y largo plazo.

"Entre distintos ítems, se buscó la manera de bajar la presión impositiva al sector privado teniendo en cuenta la pandemia que estamos atravesando y cómo nos preparamos para la pospandemia; eso ha sido una realidad en la provincia de San Juan", dijo el gobernador.

"Ingresos Brutos en distintas actividades fueron, en algunas, suspendidos tratando de retomar cierto movimiento económico, y en otros esos impuestos fueron eliminados, bajando la presión tributaria en la columna derecha de la boleta de energía eléctrica, que es donde se encuentran los impuestos más importantes, tanto provinciales, nacionales y municipales", detalló.

Sobre el cierre, analizó que "San Juan, que es una provincia pequeña, con una actividad diversificada pero menor en el contexto nacional, pudo bajar la presión impositiva. Nosotros estamos en esa línea y no en la línea de seguir grabando distintos sectores, ya que eso contribuye a una menor actividad económica".

