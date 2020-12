Por el aumento de impuestos, se viene otra suba en los combustibles

Este martes, el Gobierno nacional oficializó el aplazamiento por dos semanas de la suba de impuestos a los combustibles líquidos. Este incremento, que debía comenzar a regir a partir del 1º de diciembre, fue suspendido a través del Decreto 965/2020. Además de su dictamen, esta normativa impuesta por el Estado fue publicada en el Boletín Oficial. El presidente de Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA), Gabriel Bornoroni, se refirió al respecto.

En diálogo con La Nación +, afirmó: “Nosotros no tenemos preocupaciones. Por decreto y por ley se tienen que actualizar cada tres meses el impuesto a los combustibles y al dióxido de carbono. Tendría que haberse actualizado al día de la fecha, pero el Gobierno nacional sacó un decreto (965/20) en donde se aplaza para el 15 de diciembre, o sea que el 16 de diciembre se deberían actualizar los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono”, agregó.

Asimismo, explicó: “La idea del Gobierno de la actualización que piden las petroleras, que no tienen nada que ver con la carga impositiva, es que las petroleras dicen que hay un atraso del 6%, razón por la cual lo iban a ir actualizando mensualmente para llegar a ese 6%. Pero en este mismo decreto dicen que no va a haber actualizaciones, no se sabe si por parte de las petroleras o por parte de la carga impositiva hasta el 15 de enero».

En esta misma línea, sostuvo que no cree que haya un nuevo aplazamiento por parte del Gobierno “por una cuestión de que estas postergaciones que está haciendo el Gobierno evidentemente le está impactando en los números. Y sepamos que el 50% de la carga impositiva del litro de combustible son impuestos. Así que le sirve y tiene intenciones de actualizar el impuesto”, dijo.

Respecto a cómo podría afectar esto al sector, Bornoroni precisó: “Mientras más barato sea el combustible y más podamos vender con la retracción de este 20% que hay del consumo por la fuerte circulación, nosotros preferimos que no haya incremento en los combustibles, y menos por impuestos”. «(El consumo) ha mejorado el consumo en un 5%, y creemos que mensualmente ese 5% se va a ir incorporando y así sucesivamente», cerró.