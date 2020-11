Precios de verano: cuánto cuesta alquilar en los destinos preferidos de los sanjuaninos

A pocos meses de fin de año, los sanjuaninos ya piensan en las vacaciones y sus posibles destinos. La pandemia de coronavirus no deja mucho margen para decidir, pero se sabe que Mar del Plata estará habilitado para el turismo. También el propio San Juan es una opción para el turismo interno en lugares como Barreal o Bermejo. Quizá la única duda sea Carlos Paz, pues el gobierno cordobés aún no autoriza el protocolo presentado por el sector. No obstante, el verano está a la vuelta de la esquina y hay mucha variedad con precios relativos de acuerdo a las comodidades a cubrir.

Tiempo de San Juan realizó un relevamiento en las tres plazas veraniegas antes mencionadas. Un promedio de tres locaciones por distrito.

Mar del Plata

Para los que viven en la montaña, la playa es una linda escapatoria, aunque sea breve. Los precios rondan los 5.000 por día en promedio. Según la página alquilerargentina.com un departamento con tres dormitorios y dos baños, aunque sin pileta, cuesta 3.700 pesos, y es uno de los más económicos. Mientras que la opción más cara está a 15.000 pesos: una casa para ocho personas, con vistas al mar y al campo muy luminoso, a 50 metros de los balnearios.

La alternativa intermedia, en tanto, sale 5.500 pesos. Un departamento con tres habitaciones y baño en suite.

Carlos Paz

Las Sierras de Córdoba son tentadoras por su gastronomía y temporada teatral. La misma página web destaca como una de las opciones más costosas es una casa de cuatro dormitorios, dos baños, y hasta pileta: 11.000 pesos por día.

Más económico es un departamento con dos dormitorios y un baño, a cinco minutos del centro de la Villa, con un precio de 4.500 pesos, también por día. No tiene pileta, pero sí wifi.

Sin embargo, aunque mucho más lejos del centro, un departamento es accesible: 2.500 pesos otro departamento, que también tiene pileta e internet.

San Juan

La pandemia fortaleció la alternativa del turismo en el interior de la provincia. Quedarse en San Juan representa un claro beneficio en cuanto costo de viaje y también en lo relativo a precios de alquiler. Alojarse en una casa quinta de Pocito con pileta y vista a la montaña cuesta 8.000 pesos el día. Siempre siguiendo al portal especializado alquilerargentina.com.

Una opción infinitamente más barata es hospedarse en un complejo de departamentos en Ullum, con un dormitorio, acceso a pileta y cochera. Todo por 1.500 pesos diarios.

Para aquellos que apuestan a alejarse 170 kilómetros del centro de San Juan y además conocer Rodeo, existe la posibilidad de parar en las habitaciones de un complejo turístico con servicio a cuarto y wifi. Con capacidad para hasta tres personas por espacio, el lugar cuesta 3.500 pesos diarios.