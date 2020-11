Con la implementación de la tarjeta PASAR, San Juan refuerza los controles a los trabajadores temporales

Durante la mañana del lunes, el mandatario rubricó el convenio marco de colaboración y complementación de acciones en el trabajo migrante.

Tras la firma de la rúbrica, que tuvo como protagonistas al Gobierno de San Juan y RENATRE, San Juan se convirtió en la primera provincia del país que habilita la tarjeta PASAR.

Acompañaron al gobernador Uñac y al subgerente de Recaudación de RENATRE, Oscar Bernard, el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano; el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Marcelo Balderramo y el titular de la CGT, Eduardo Cabello.

El Pase Sanitario Rural (PASAR) es un instrumento de ingreso que acredita la condición del trabajador estacional migrante y al cual su portador ha adicionado al mismo un examen de diagnostico de Reacción en Cadena de Polimerasa (PCR-Proteina C Reactiva) “negativo o no detectable” o un Test Rápido de Detección de Antígeno Panbio Covid.19 Ag., cualquiera de ambos de datación no superior a las 72 horas previo al arribo a la provincia.

El objetivo del acuerdo es implementar de manera conjunta y coordinada, en el territorio provincial, las acciones y medidas destinadas a permitir el ingreso, formal registración y desarrollo de las actividades laborales estacionales de los trabajadores y trabajadoras migrantes.

Tras la firma del convenio, el ministro de Producción y Desarrollo Económico, Andrés Díaz Cano, hizo hincapié en los distintos procedimientos de ingreso para los trabajadores migrantes. Además habló sobre el cuidado que deben tener los empleadores y trabajadores durante los primeros siete días de haber ingresado a la provincia.

“Todos los productores de la provincia que cuenten en sus plantillas con trabajadores golondrinas podrán realizar el trámite sin ningún problema”, aseguró Díaz Cano.

Seguidamente, explicó que “los controles son los mismos que se exigen a cualquier persona. El cuidado que deben tener los empresarios y productores durante los primeros siete días que permanecen en la provincia es muy importante”.

Protocolo para el traslado de trabajadores

En este ámbito, el protocolo establecido por la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo en San Juan, a cargo de Silvia Pérez, realiza el seguimiento y la fiscalización desde la salida de los trabajadores hasta la llegada a San Juan, garantizando criterios de seguridad.

La acreditación de los empleados para que se puedan trasladar debe contar con una declaración jurada sanitaria que les permita el traslado dentro de la provincia. Además tiene que contar con un test PCR de COVID negativo, un certificado respiratorio y un carnet de vacuna.

Sobre los colectivos en donde los trabajadores se trasladan, los responsables deberán tener el registro de empleadores, además de seguir el estricto cumplimiento de las normas.

La movilidad debe garantizar un espacio determinado con asientos designados para cada trabajador, cumpliendo con el distanciamiento y con los elementos sanitarios. Desde su salida hasta su llegada no pueden haber paradas, según lo indica el protocolo.