Desde Gobierno confirman que hay plus de fin de año para estatales pero no un monto definido

En el Ministerio de Hacienda, además de darle los últimos retoques al presupuesto provincial 2021, están estudiando cómo instrumentar el bono de fin de año, que ya es una decisión política tomada pero no está definido de qué monto será. Así lo dijo a Tiempo de San Juan el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent: "no tenemos el monto definido todavía porque estamos esperando ver con qué recaudación vamos a contar. Una vez que termine el mes de noviembre y hagamos las previsiones para diciembre, en base a esos números vamos a definir los montos del plus, decisión que tomarán la ministra Marisa López y el gobernador Sergio Uñac".

Torrent dijo que no hay cantidad establecida porque no saben con qué recursos contarán, negando así versiones de que el bono será de $10.000. "No está definido el monto", remarcó.

Lo que adelantó es que es muy probable que el plus se pague en dos cuotas, "porque en otras oportunidades se hizo así". Tampoco se sabe si se pagará por planilla complementaria, ya que debe definirse el monto y dictarse la norma correspondiente y recién en ese entonces se verá si entra con la liquidación normal de haberes de diciembre o deberá pagarse aparte.

En este marco, los 40.000 estatales sanjuaninos cobrarán con los sueldos de diciembre el medio aguinaldo y el llamado plus navideño que está en preparación, lo que implica una gran inyección de dinero en el sistema financiero provincial, que generalmente se vuelca al consumo. Actualmente la grilla salarial mensual asciende a 1.900 millones de pesos.

Torrent confirmó a Tiempo de San juan que el 20 de diciembre se pagarán los medio aguinaldos a estatales sanjuaninos.

Lo que se sabe es que el plus irá dirigido a los empleados de planta permanente e incluiría a contratados y becarios. Sobre si la Provincia dará alguna ayuda a los municipios para que den un bono a los empleados municipales. Torrent dijo al respecto que "los municipios son entes autónomos pueden adherir o no" y sobre si se les puede dar fondos del Fondo de Emergencia Municipal indicó que "dependerá de una decisión del gobernador".