Cigarrillos, cervezas y gaseosas se fueron un 'Belgrano' más arriba

En los últimos días subieron dos de los productos más consumidos por los sanjuaninos, especialmente, durante los fines de semana: la cerveza y los cigarrillos. Ambos se sumaron al incremento que otros artículos ya sufrieron, como lo son las gaseosas de líneas de renombre.

Según indicaron los kiosqueros y almaceneros consultados, todos se volvieron diez pesos más caros, lo que representa un aumento de entre el 7 y 10%, dependiendo de la marca y el producto en sí, sobre todo en los más conocidos. Por ejemplo, un paquete de Malboro Box que costaba $210 hoy cuesta $220.

Acorde precisó el titular de la asociación que nuclea a los kiosqueros, Claudio Rimza, la modificación de los valores en los cigarros corresponde a la suba que tiene lugar cada tres meses en la provincia, cuando los precios se actualizan. "Subió ayer (por el lunes 16 de noviembre) y son casi 10 pesos por paquete, lo mismo pasó con la cerveza", sostuvo.

El billete más chico, el equivalente a las subas de los productos más consumidos

Es que la semana pasada, una de las marcas más consumidas como lo es Quilmes elevó el precio del cajón y la variación fue también de 10 pesos por botella, aproximadamente. "Ya estamos acostumbrados a las subas cada vez que viene lista nueva", manifestó al mismo tiempo que aprovechó la ocasión para contar que el consumo de este año ha sido muy bajo respecto a otros.

"El consumo es pobre, la gente compra cada vez menos. Quizás los almacenes de barrio pueden tener otra realidad, pero los kioscos del centro, con poca circulación de personas, han sufrido bastante. Si la gente no sale por la pandemia, no gasta y nosotros estamos muertos", expresó.

En ese contexto, Rimza señaló que peor les fue a los dueños de kioscos que funcionan dentro de las escuelas, que este año no pudieron directamente abrir sus puertas. "Están fundidos, si no abrieron en todo el año", dijo. Aunque no llevan cifras, desde la asociación indicaron que fueron más de 74 mil comercios de su estilo los que cerraron.

En representación de los almacenes, la propietaria de uno de ellos -Daniela Montes- advirtió que hace dos semanas subió la Coca Cola y a fines de la anterior fue la Pepsi, la competencia directa, la que también modificó los precios hacia arriba. "No sólo las bebidas aumentaron, también otro tipo de mercaderías. Por ejemplo, Arcor que tiene de todo un poco -no sólo golosinas- subió un 12%", aseguró.