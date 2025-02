Video: un periodista de River destrozó a Jorge Miadosqui, "A vos, secanuca, nunca más"

image.png

El periodista de Todo X River, sin filtro y con los tapones de punta, saltó directo al máximo dirigente del Verdinegro: "A vos, secanuca, Jorge Miadosqui. Poné lo que tenés que poner y cuando va River no me des nada a mí, ni me acredites".

Después de esto, Pantich, remató: "Yo sé que no voy a estar nunca más acreditado en San Martín de San Juan. Por lo menos hace que mis colegas trabajen en buenas condiciones".

