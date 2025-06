Video: el blooper del arquero del Auckland City que le dio el primer gol a Boca

Tras generar algunas situaciones de peligro, los dirigidos por Miguel Ángel Russo abrieron el marcador de una manera un tanto insólita. El zaguero de 21 años conectó un córner desde la izquierda y, luego de que su cabezazo se estrellase en el poste, el joven arquero rival no pudo sacarla y se la metió en contra en una acción poco ortodoxa.

La victoria parcial no le alcanza a los dirigidos por Miguel Ángel Russo que necesitan convertirle al menos siete ante el conjunto neozelandés y que el Bayern le gane al Benfica en Charlotte, algo que no está ocurriendo. Los lusos se imponen 1 a 0 gracias a un tanto del noruego Andreas Schjelderup y por ahora están pasando como primeros del Grupo C.

Blooper y gol de Boca: