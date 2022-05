Una llamada en espera, un interinato que caduca y un ex campeón del mundo que se perfila

Desamparados se encuentra sumergido en un mar lleno de dudas. Los resultados no se le dan y el desespero por sumar cada vez es más fuerte si se quiere pensar en una clasificación en un torneo tan largo como este. Se fue Fuentes y la primera puerta que tocaron fue a uno que conoce bastante a Sportivo e incluso sabe como crear la muralla de un equipo fuerte y listo para pelear por un ascenso; sin embargo, el que tomó la posta hasta que se decida que se hace fue un viejo conocido de la casa, quien sabe los movimientos y se roza día a día con la cantera del club, pero... en las últimas horas , uno que se abrazó con Maradona en el 86' después de alzar la Copa del Mundo, empezó a sonar en los pasillos de la cancha Víbora.

Federal A ¿Un ex campeón del mundo, al frente del vestuario víbora?

Guirado.jpg La historia de Guirado en su Instagram

En el medio entra lo de Ricardo Dillon, quien expresó sus deseos de estar al frente del equipo en una nueva temporada: "Tengo ganas de volver, para mí Desamparados siempre es una motivación". Lo llamaron, lo ofertaron, pero el buen pasar de Guirado y la respuesta del equipo puso en "modo avión" que "El Flaco" pueda regresar al club de Rivadavia.

Dillon1.jpg Dillon, ¿descartado de la lista?

La CD no se quedó quieta y siguió buscando alternativas. Un técnico de experiencia y que contagie a los jugadores en esta primera parte del torneo al que al Puyutano no le ha ido tan bien y necesita sí o sí remontar para salir a flote y pensar en otra cosa.

Uno de los que sonó fuerte en las últimas horas fue Luis Islas. El ex campeón del mundo tendría todo acordado para arribar al equipo sanjuanino si la comisión termina de dar el "Ok". El ex arquero, que tras colgar los guantes formó parte de los cuerpos técnicos de Alfio Basile en la Selección Argentina y de Diego Armando Maradona en su aventura por Dubai, estuvo digiriendo a Sol de Mayo de Río Negro en el Federal A hasta finales del año pasado, cuando decidió dar un paso al costado.