image.png

Jesús se levanta y lo primero que hace es mirar a sus rollers, es una conexión que pocos sienten. Por entrenamiento, hobby o sentirse en libertad, dijo que recorre casi todo Santa Lucía y que los fines de semana hace el camino más largo para disfrutar del paisaje y darle ritmo a sus pies.

Siempre salgo de Santa Lucía hasta la plaza, de ahí hasta el Monumento al Gaucho y la Terminal. Los fines de semana me voy solo para el dique. Me gusta hacerlo solo

image.png

El 'socio', como lo apodan sus cercanos dijo que no le costó insertarse en la sociedad y que pudo hacer amigos muy rápido. Incluso, su amiga le enseñó a andar sobre las ruedas cuando él tenía 12 años. "Mis primeros rollers me los pude comprar yo y los que tengo ahora me los regaló mi cuñada. Cuando patino me siento contento, muy feliz y orgulloso de poder hacerlo".

Una dosis de libertad: Jesús Díaz y los rollers como estilo de vida

JESÚS DIO UN ESPECTÁCULO EN ALIANZA

El joven de los rollers se presentó en el entretiempo de futsal en el partido que disputaba el local y Desamparados. Una exhibición y el aplauso de los presentes.