Una deuda a los árbitros de $700 mil y la economía baja de los clubes: la 'piedra en el zapato' de la Liga Sanjuanina

Los árbitros sanjuaninos amenazan con no salir a dirigir

Asimismo, nuestro medio conversó con Sebastián Preziosa , árbitro local, quien explicó la situación: "Venimos arrastrando de todo el año una deuda de 5, 6 fechas con la Liga Sanjuanina. Antes de arrancar el campeonato de Invierno se había pactado de que nos iban a pagar una deuda de 4 fechas atrasadas hasta el mes de junio que cobraran (LSF) un subsidio para el pago de arancel desde la árbitros de la Secretaría de Deportes. Esto no se dio, pasó el torneo de invierno, empezó el de verano y hemos seguido con la misma demora. Ya son 7 fechas y decidimos , ante la reunión del Consejo, presentar una nota pidiendo que la Liga se ponga al día con todos los aranceles de la categoría A (deuda de 5 fechas) y B (deuda de 7 fechas). Si no hay un pago antes del fin de semana, no estamos dispuestos a dirigir".

"El monto total de la deuda a ambas categorías está superando los $700 mil" "El monto total de la deuda a ambas categorías está superando los $700 mil"

Con este problema, el árbitro también mencionó: "Ya estamos en septiembre y ese subsidio aún no aparece. Desde la Liga siempre nos dicen que hay clubes que no pagan los aranceles o que pagan con demora y eso es lo que nos ha llevado a esto. Hay chicos que por la situación por la que atraviesa el país no tienen trabajo y vive de esto como pueden".

Teniendo este problema y con la fecha en duda del fin de semana, el juez sanjuanino aseguró que Juan Valiente estaba al tanto de lo que sucede con el tema de los árbitros: "Sabia que esto podía llegar a pasar. Nos pide paciencia, sabe que la hemos tenido. Estaba en conocimiento de que en algún momento se iba a presentar la nota para que nos paguen todos los aranceles".

La máxima autoridad de la Liga Sanjuanina también explicó a través de Tiempo de San Juan que esto sucede por la economía baja de los clubes: "No hemos recibido el dinero y La Liga es lo que lo sostiene a la espera del subsidio". Esto tiene que ver porque todavía no se hace la revisión correspondiente de la gestión anterior. Por lo tanto, no puede ingresar todavía.

"La Liga Sanjuanina es la que está bancando el pago arbitral". Sumado a esto, añadió que "durante la semana llegaron a un acuerdo para que se les entregue parte del dinero".

Con esto sobre la mesa y saldada una parte de los más de $700 mil, la fecha del fútbol sanjuanino irá normalmente este fin de semana.