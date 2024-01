"Cuando estaba en Desamparados tenía el pelo largo y bueno, tengo algunas entradas, ¿viste?. Me puse una vincha y uno me gritó 'ponete pelo en vez de ponerte la vincha'. Me hizo reír", declaró el ex Víbora.

Un jugador reveló el insulto más 'raro' que le gritaron cuando jugaba en Desamparados



Se trata de Hernán Lamberti, el futbolista que defendió los colores del Víbora en la campaña de la B Nacional. El imperdible cruce y el relato con todo el humor: "Son crueles".