Un equipo fuerte para defender el lugar de candidato, la clave del vóley masculino

Liga Profesional No va más: Hugo Ibarra dejó de ser el técnico de Boca

Con Roberto Alós como entrenador principal, acompañado por Ariel Facchinelli, los chicos de la preselección sanjuanina entrenan pensando en este compromiso internacional.

Con la posibilidad latente de perder jugadores importantes por su convocatoria a la selección nacional sumado a que otros chicos están emigrando a jugar en otras provincias, el cuerpo técnico trabaja mentalizado en sacar el máximo rendimiento de los chicos que se esfuerzan en cada práctica para ganarse un lugar.

Respecto a este presente, Alós comenta: “De la lista original de 25 jugadores preseleccionados, estamos contando actualmente con 18, debido a que algunos están entrenando con la selección argentina (Elías Flores, Juan Sánchez, Tomás Gómez, Gino Bevilacqua) y otros que se fueron a jugar a otras ligas.

Las expectativas siempre son buenas; lamentablemente, por diferentes motivos, en las últimas ediciones no hemos podido llevar el equipo que queríamos; por ejemplo, el año pasado, los Juegos coincidieron con el inicio de la Liga Nacional y nosotros tenemos varios jugadores que la juegan, entonces no podemos contar con el equipo titular que pretendemos. Aun así, llegamos a la final y este año, es probable que tampoco podamos jugar con el equipo completo, todo depende de los jugadores que nos libere la selección nacional; de no ser así, iremos con los chicos que entrenan actualmente, pero insisto que siempre las expectativas son buenas porque el vóley se trabaja bien en San Juan y en el masculino tenemos un buen plantel con los chicos que se quedan, pero, lamentablemente, jugamos en desventaja porque los demás equipos sí cuentan con los jugadores titulares, lo que hace que nos veamos limitados un poco.

La expectativa está dada en saber si la selección argentina nos libera o no lo jugadores, ya que si tienen que elegir, sin dudas van a preferir estar en la selección.

En relación al grupo que nos tocó, es el mismo de los últimos Juegos (San Luis, Valparaíso y O’Higgins), recordando que este año hay semifinales y final, lo que no pasó el año pasado, donde los ganadores de cada zona fueron a la final, por lo que imagino que estarán clasificando a semifinales los cuatro equipos argentinos (San Juan, San Luis, Córdoba y Mendoza), dijo el técnico sanjuanino.

Preselección sanjuanina de vóley masculino

Obras: Juan Sánchez, Gino Bevilacqua, Franco Landoni, Bautista Nievas, Benjamín Flores.

UVT: Tiago Orozco, Mateo Gómez, Juan Cruz Medina, Leonel Pelaitay, Laureano Coria, Tobías Castro.

CODEBA: Lautaro Barrionuevo, Samuel Guidi, Uriel Aguilar, Samir Navarro, Jeremías Molina.

UNSJ: Elías Flores, Francisco Barón, Leonel Caballero, Lautaro Aballay.

Banco Hispano: Diego Elizondo, Danilo Murciano.

ASI: Augusto Saad.