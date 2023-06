Un equipo europeo va a la carga por Marcelo Gallardo

En este contexto, el presidente de la institución, Pablo Longoria, ya analiza diferentes candidatos para reemplazarlo: Marcelo Gallardo es una de las principales opciones que maneja la dirigencia del Olympique de Marsella, según informó el portal Footmercato.

El Muñeco, que avisó que no está "desesperado por dirigir", vuelve a estar en el radar de un club europeo. En este caso, desde Francia, justo una de las ligas que más seducen al técnico multicampeón con River...

Marcelo Gallardo habló sobre su futuro tras el homenaje en River: "No estoy desesperado por dirigir"

"Los tiempos serán los que tengan que ser. No estoy desesperado hoy por dirigir. Estoy disfrutando de lo que hago, de como estoy viviendo hoy", sentenció el oriundo de la localidad de Merlo, en diálogo con ESPN.

Aunque varios equipos de Europa se habían ilusionado con la idea de sumar al exentrenador de River a sus filas -hasta un medio mexicano publicó que era el sueño del América-, la realidad es que el Muñeco no piensa en afrontar, por ahora, un nuevo desafío en los corralitos: "No quiero embarcarme en un lugar por el simple hecho de trabajar. Quiero encontrar un lugar que me identifique. A veces encontrás esas posibilidades y a veces no. Tengo que sentir una conexión en algo que realmente me identifique. Si es ahora, será ahora. Y si es más adelante, será más adelante".