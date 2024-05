Tres jugadoras renunciaron a la Selección Argentina: "Cansan las injusticias, no ser valorada y humillada"

Benítez fue la primera en dar sus razones, en la que relató que la semana pasada le negaron el desayuno o el almuerzo en las citaciones de entrenamiento de la preselección, que le alegaron que "no hay plata"y que finalmente apenas recibieron un sánguche de jamón y queso con una banana por todo concepto, en jornadas de trabajo que terminaban bien entrada la tarde.

También, contó que les adelantaron que no les darían los viáticos habituales por competir en fecha FIFA, que decidieron programar el partido en Buenos Aires para ahorrar gastos y que les cobrarían cinco mil pesos las entradas a los partidos a sus propias familias. "Decido no seguir poniendo el pecho por personas que solo aparecen para la foto, que no les interesa que nuestro fútbol femenino crezca", lanzó.

Por su parte, Cruz dijo sentirse "recontra triste" por dejar de lado su sueño "de toda la vida" y explicó que "llega un punto en que cansan las injusticias, no ser valorada, escuchada y peor aún ser humillada". Además, coincidió con Benítez: "Se necesitan mejoras y no solo hablo desde lo económico, hablo de entrenar y tener un almuerzo, un desayuno".

Oliveros, en tanto, no entró en detalles y escribió: "Con el corazón partido y mil ilusiones que se esfuman de a poco. ¿Mi deseo para este año y los que siguen? Que las generaciones que vienen puedan disfrutar y ser felices corriendo atrás de la redonda, como quizás en algún momento lo fuimos nosotras".

