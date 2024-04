Tras el golpazo contra Boca, River visita a Libertad por la Copa Libertadores

Decisión tomada Polémica en el VAR: por qué River no pedirá que se repita el partido como planea hacer el Barcelona

A pesar de que el plantel no practicó fútbol durante la semana, los ingresos de Manuel Lanzini y Esequiel Barco al once titular serian inminentes para enfrentar a Libertad y seguir en la racha del puntaje perfecto en la Copa Libertadores. Un poco más de atrás corre la posibilidad que Pablo Solari se sume al equipo que iría de arranque frente a los dirigidos por Ariel Galeano.

Sin embargo, esas no serian las únicas dudas que tiene Demichelis con respecto al once que jugó contra Boca: como suele ser habitual, la -discutida- posición del cuatro en River también es una incógnita en el cuerpo técnico. La actuación de Marcelo Herrera en el Superclásico lo hacen no ser la primera opción de Micho y es por ese motivo que Sebastián Boselli corre con chances de ser nuevamente titular en el torneo internacional.

La probable formación de River vs. Libertad, por Copa Libertadores

Franco Armani; Marcelo Herrera o Sebastián Boselli, Leandro González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Nacho Fernández, Rodrigo Villagra, Rodrigo Aliendro o Manuel Lanzini; Claudio Echeverri, Esequiel Barco o Pablo Solari; Miguel Borja.

