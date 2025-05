Tras afirmar que le pidieron "ir para atrás" en un partido, la Liga citó al DT de Desamparados para que dé explicaciones

Ambos entrenadores deberán prestar declaración testimonial, ampliar lo expresado en los medios y aportar datos que ayuden a esclarecer la polémica que está instalada desde hace semanas en el fútbol doméstico. Además, el Tribunal se reservó el derecho de ampliar las medidas probatorias si lo considera pertinente.

Las declaraciones que motivaron esta intervención sacudieron el tablero de la redonda. Daguerre, visiblemente indignado tras el polémico partido entre Desamparados y Peñarol -que terminó con tres expulsiones, doce minutos de adición, tres penales para el mismo equipo y una gresca entre los planteles-, denunció que el encuentro estaba involucrado en apuestas y que había recibido intentos de soborno. “Me entero en el entretiempo que el partido estaba en las apuestas. En el primer tiempo tuve siete amonestados. Toda la defensa amonestada. Entonces si me pongo a hilar, esta es una queja que vengo diciendo hace rato. Los jueves es una subasta cuando dan los árbitros”, declaró el técnico en el programa Línea de 4.

Pero su acusación no se quedó en la crítica arbitral. Fue más allá al revelar que intentaron comprarlo en la previa de un partido, sin especificar en cuál: “A mí me fueron a buscar, me hablaron para para atrás. ¿Sabés cómo lo saqué cagando? Yo esto lo viví en carne propia. Hace un mes y medio que estoy en San Juan y yo sé todo. Esto no es de ahora. Esto está hace tiempo. Esto está pasando y está pasando de verdad. No solo es un problema de los clubes, hay árbitros en la joda, hay técnicos en la joda, hay dirigentes en la joda. Lo tienen que saber”.

En la misma línea se expresó Gastón Solera, quien en una entrevista con el periodista Víctor Meglioli en Radio Santa Cecilia reconoció que también fue presionado para arreglar partidos durante su paso por Unión. “Jugando una final del Regional con Unión me levantaron el teléfono en la semana. Me dijeron que había que hacer esto o lo otro. Me pasó en ese partido y en otras finales. ¿Qué hacés ahí? ¿Denunciás? ¿Hacés caso omiso? ¿Arreglás? Te entra el miedo. A mí me pasó”, confesó.

Para Solera, estas prácticas vienen de larga data: “Esto no es de ahora. Las sospechas existen hace mucho tiempo, desde hace treinta o cuarenta años se habla de que se favorece a tal o cual. Hay partidos donde no hay forma de que no exista la duda”.

El comunicado del Tribunal y la citación formal a los entrenadores claramente son el inicio de una investigación más profunda, que no descarta derivar en instancias judiciales. Ya esta semana Liga Sanjuanina presentará una denuncia formal en Ministerio Público Fiscal. Lo cierto es que mientras la pelota sigue girando, las sospechas de apuestas y sobornos también lo hacen.