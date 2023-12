Sin Scaloni, se entrega el premio The Best a los mejores entrenadores

No está Lionel Scaloni

Pep Guardiola (Manchester City), Simone Inzaghi (Inter Milan) y Luciano Spalletti (Nápoles), son los tres candidatos finales a ser designados mejor entrenador en la gala de los Premios 'The Best' que organiza la FIFA y que se celebrará el próximo 15 de enero. Lionel Scaloni, campeón del mundo y último ganador de la estatuilla, no fue parte este año ya de la pre-lista de nominados.