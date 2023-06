Scaloni habló de la decisión de Lionel Messi: "No vende humo"

"Creo que jugué mi último Mundial con la Selección Argentina", fue la frase que repitió Messi en un medio chino y volvió a revolucionar todo. Al respecto, Scaloni fue contundente: "Me parece muy prudente, de un tipo que no vende humo y no miente. La realidad es que va a ir viendo y, por cómo se vaya encontrando, vamos a ir decidiendo y es lo lógico. Falta tanto para el Mundial que pensar más allá no tiene sentido. Como es muy prudente, dice eso y me parece muy lógico. Con el paso del tiempo veremos si se va encontrando bien y si tiene ganas, que es lo importante. Jugar al fútbol sabrá hoy y dentro de diez años, eso es evidente".