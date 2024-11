San Martín recibe a un desesperado All Boys: la ventaja de la ida, el árbitro confirmado y un once casi de memoria

En esta instancia nadie quiere fallar. Un mínimo paso en falso los puede castigar y quitarles el sueño de ascenso. Este domingo San Martín saldrá con el cuchillo entre los dientes para clasificar ante All Boys. Si bien llega entonado por el 1-0 de la ida de cuartos, no se confía y quiere asegura en casa. La desesperación del Albo de Campodónico, el árbitro que ya se confirmó y el posible once que pararía Raúl Antuña.