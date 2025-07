Russo pasó la escoba en Boca: quiénes son los tres jugadores que fueron apartados del plantel

Uno de los episodios que profundizó los cortocircuitos ocurrió este martes por la tarde en el Boca Predio de Ezeiza. Según detalló ESPN, el marcador central habría mantenido un fuerte intercambio con el cuerpo técnico y optó por retirarse antes del comienzo de ese entrenamiento.

Esta decisión de marcharse de la práctica derivó en la exclusión del defensor en la práctica del miércoles. El jugador, según detallaron en ESPN, no pudo cambiarse en el vestuario con sus compañeros de plantel y fue marginado para entrenar por separado. Este mismo accionar se aplicó con otros dos jugadores que no están en la consideración del DT: Marcelo Saracchi y Cristian Lema. Los tres defensores entrenarán aparte con un preparador físico del club.

Según los informes, la tensión surgió luego de una charla que encabezó Russo con aquellos futbolistas convocados para el encuentro del último fin de semana ante Huracán. En esa charla, que se extendió durante unos cinco minutos, participaron solo los 23 concentrados, mientras que los que no habían sido convocados quedaron afuera de la reunión. Una vez terminada la conversación, el cuerpo técnico llamó al resto para reintegrarse, pero Rojo se negó y abandonó el predio, visiblemente molesto por sentirse desplazado del grupo principal.

Este hecho no resulta aislado. Desde hace semanas, el vínculo entre Rojo y Russo muestra signos de desgaste. El cortocircuito más evidente había ocurrido en Miami, durante el Mundial de Clubes, cuando el entrenador priorizó a Ayrton Costa por sobre Rojo, quien no sumó minutos en la competencia a pesar de haber formado parte de la delegación. El defensor, que había sido capitán del equipo y referente del vestuario, tampoco disputó minutos en lo que va del Torneo Clausura.

Entre los factores que alimentan el distanciamiento entre el ex jugador de la selección argentina y los líderes del club figuran las lesiones que lo limitaron durante el último semestre. El escenario actual se complejiza ante la falta de propuestas concretas para la salida del zaguero central. Estudiantes de La Plata se presenta como el principal interesado en incorporar a Rojo, aunque por ahora las negociaciones no avanzaron y Boca sostiene que solo permitirá su partida si recibe una oferta formal que compense la rescisión anticipada del contrato, el cual culmina en diciembre de 2025. El club había descartado la desvinculación unilateral, por lo que la situación permanece estancada y el futbolista deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones contractuales, a menos que logre un acuerdo con la dirigencia.

La exclusión de Rojo de las principales actividades refuerza la sensación de que su ciclo en Boca está cerca de concluir. El futbolista de 35 años, con pasado en el Manchester United y la selección argentina, jugó el último partido oficial con la camiseta azul y oro el 10 de mayo, cuando el Xeneize le ganó por penales a Lanús por los cuartos de final del Torneo Apertura. El entrenador aquel día fue el interino Mariano Herrón, quien sustituyó durante un breve lapso a Fernando Gago.

Rojo desembarcó a Boca en febrero del 2021 y completó 118 partidos (anotó 9 goles). El defensor, que disputó los Mundiales 2014 y 2018, surgió de Estudiantes de La Plata y emigró al Spartak Moscú de Rusia antes de iniciar su paso por el Sporting Lisboa. De allí dio el salto al Manchester United y, tras un breve retorno en el Pincha durante el 2020, recaló en el Xeneize. Saracchi, por su lado, firmó contrato hasta diciembre del 2027 en agosto del 2023 y Lema fue fichado en enero del 2024.

El marcador central ex Lanús había tenido intenciones de marcharse durante el mercado, pero no logró acordar su salida y hoy quedó marginado del plantel principal. El lateral ex River había negociado su arribo a Independiente de Avellaneda, que finalmente contrató a Milton Valenzuela y Facundo Zabala en ese puesto.

Vale destacar que el Xeneize no atraviesa el mejor presente futbolístico y en las últimas horas también comenzó a estar en duda el futuro de varios de los integrantes del Consejo de Fútbol. Los de La Ribera no iniciaron de gran manera el semestre. Luego de quedar fuera del Mundial de Clubes en fase de grupos, fueron eliminados en 16avos de final de la Copa Argentina a manos de Atlético Tucumán y navegan por el fondo de la tabla de posiciones del Grupo A del Torneo Clausura al solamente cosechar dos puntos en tres presentaciones.

