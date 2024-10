Rodri venció a Vinicius y es el mejor futbolista de la temporada

“Increíble noche para mí. Tengo muchas cosas que agradecer a mucha gente, en primer lugar a France Football y a la UEFA por el premio. También a los que me votaron para el galardón, Sé que es un día especial para mi familia y mi país. Agradezco a mi novia, Laura, la persona más importante que tengo al lado mío, sin ella el camino no hubiese sido el mismo. A mi familia, por los valores que me dio, por lo que me ayudó para ser lo que soy, que juego al fútbol por amor, también a mi agente Pablo, que me iba a buscar y me llevaba a los partidos. También a mis amigos. No me quiero olvidar de mis compañeros, si ellos no estaría acá, a Manchester City, al staff, a mis compañeros, estoy en el que para mí es el mejor club del mundo. También a la selección, a mis compañeros de la Eurocopa, en especial a Carvajal, que sufrió una lesión también y a uno que creo que lo ganará en poco tiempo, Lamine (Yamal), a quien le digo que siga trabajando duro”, enumeró el ganador del premio mayor.

“Voy a contar una anécdota del proceso que me llevó hasta aquí. Con 17 años, me fui a Villarreal con el sueño de jugar en primera división y recuerdo un día que llamé a mi padre llorando y dije “basta”, con la sensación de que todo había acabado, que el sueño se desvanecía y recuerdo que me dijo que si había llegado hasta aquí, no tire la toalla. Desde ese día cambió mi mentalidad”, contó el mediocampista.

Balón de Oro femenino

Aitana Bonmatí, jugadora de Barcelona, se quedó con el máximo premio por segunda vez consecutiva. El galardón fue entregado por la actriz Natalie Portman, fanática del fútbol. “Como las primeras veces no hay ninguna pero estoy agradecida por estar aquí. Al final esto firma parte de un deporte en equipo y estoy rodeada de grandes futbolistas. La experiencia me hace mejor cada año, es más la experiencia que los títulos, pero siempre quiero destacar a mis compañeras. Sueño con llegar a grandes títulos, es la mentalidad que tenemos. Es excepcional para el club, me encanta formar parte del Barcelona, se lo debo todo, me lo ha dado todo desde los 13 años, espero seguir cosechando títulos para el Barcelona. Soy una persona de pueblo, sigo viviendo en el mismo pueblo en el que nací, me gusta sentirme como en casa, ser la misma persona que era hace 15 años cuando jugaba en el equipo del pueblo y todo eso me hace estar bien y feliz”.