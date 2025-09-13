River vence por 2 a 0 a Estudiantes y saca ventaja en el Clausura con un jugador menos

Después de dos semanas de parate por la fecha FIFA, River Plate volvió a enfocarse en el Torneo Clausura y este sábado visita a Estudiantes de La Plata. El Millonario gana 2-0 pero afronta el complemento con un jugador menos.

El encuentro corresponde a la octava fecha del Grupo B y se juega en el estadio Jorge Luis Hirschi (UNO), con el arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de ESPN Premium.

Con la mira puesta en el choque del miércoles ante Palmeiras, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el DT Marcelo Gallardo dispuso algunas rotaciones en el equipo titular. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1966998914621476969&partner=&hide_thread=false Final del primer tiempo. Estudiantes 0 - River 2.



6' Giuliano Galoppo

13' Nacho Fernández.#VamosRiver pic.twitter.com/WwGbHYgE8U — River Plate (@RiverPlate) September 13, 2025 En desarrollo... Ficha del partido Estudiantes vs. River

Hora: 19:00

TV: ESPN Premium

Árbitro: Nicolás Ramírez

Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO), La Plata

