sábado 13 de septiembre 2025

Liga Profesional

River vence por 2 a 0 a Estudiantes y saca ventaja en el Clausura con un jugador menos

El equipo de Marcelo Gallardo visita al Pincha por la octava fecha del Torneo Clausura. El Millonario rota pensando en la Copa Libertadores.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de dos semanas de parate por la fecha FIFA, River Plate volvió a enfocarse en el Torneo Clausura y este sábado visita a Estudiantes de La Plata. El Millonario gana 2-0 pero afronta el complemento con un jugador menos.

El encuentro corresponde a la octava fecha del Grupo B y se juega en el estadio Jorge Luis Hirschi (UNO), con el arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de ESPN Premium.

Con la mira puesta en el choque del miércoles ante Palmeiras, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el DT Marcelo Gallardo dispuso algunas rotaciones en el equipo titular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/1966998914621476969&partner=&hide_thread=false

En desarrollo...

Ficha del partido

  • Estudiantes vs. River

  • Hora: 19:00

  • TV: ESPN Premium

  • Árbitro: Nicolás Ramírez

  • Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO), La Plata

