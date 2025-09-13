River vence por 2 a 0 a Estudiantes y saca ventaja en el Clausura con un jugador menos

Después de dos semanas de parate por la fecha FIFA, River Plate volvió a enfocarse en el Torneo Clausura y este sábado visita a Estudiantes de La Plata. El Millonario gana 2-0 pero afronta el complemento con un jugador menos.
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El equipo de Marcelo Gallardo visita al Pincha por la octava fecha del Torneo Clausura. El Millonario rota pensando en la Copa Libertadores.
Después de dos semanas de parate por la fecha FIFA, River Plate volvió a enfocarse en el Torneo Clausura y este sábado visita a Estudiantes de La Plata. El Millonario gana 2-0 pero afronta el complemento con un jugador menos.
El encuentro corresponde a la octava fecha del Grupo B y se juega en el estadio Jorge Luis Hirschi (UNO), con el arbitraje de Nicolás Ramírez y transmisión de ESPN Premium.
Con la mira puesta en el choque del miércoles ante Palmeiras, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, el DT Marcelo Gallardo dispuso algunas rotaciones en el equipo titular.
En desarrollo...
Estudiantes vs. River
Hora: 19:00
TV: ESPN Premium
Árbitro: Nicolás Ramírez
Estadio: Jorge Luis Hirschi (UNO), La Plata