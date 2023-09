Quién es Gabi Baron, el árbitro que se vistió de esmoquin para cuidar la espalda del doble de Charly

image.png

"Comencé la carrera gracias José Castilla que me motivó a ser su pareja arbitral. A su vez soy jugador de handball. Inicié en UDAP, después pasé por Alianza, Universidad y ahora estoy en Regatas de Mendoza", afirmó.

Sobre cómo llegó el ser seguridad privada de los eventos o de artistas importantes, Gabi Baron dijo que fue como una cuenta pendiente y que siempre atrajo su atención: "De chico como era alto y tenía buen porte por el gimnasio y los entrenamientos, me metí en ese mundo. Se artes marciales, tuve q hacer capacitaciones, charlas de protocolos que tiene que tener un seguridad y con el tiempo fui creciendo".

Después de su experiencia con la Selección Argentina de Lionel Messi cuando recibió a Brasil por las Eliminatorias en San Juan, Baron tuvo que salir de nuevo a escena con la llegada de Charly Micol, quién hace tributos a Charly García en eventos sociales hace más de tres décadas y este fide tuvo su arribo a San Juan. "Lo fuimos a buscar al aeropuerto, es un genio total, muy divertido, humilde y sencillo. Su personalidad es tremenda. A la hora de tener que imitarlo, cambia todo, es un giro de 180 grados", se refirió sobre el artista que comenzó a pintarse el bigote a los 19 años y a trabajar en un cantobar.

"Nosotros lo acompañamos siempre. La gente sanjuanina quería atropellarlo, saludarlo, abrazarlo; entonces queríamos cuidarlo para que no se le colgaran y él nos pidió que lo dejáramos, porque la gente venía a verlo y quería estar cerca y para ellos. Nos quedamos sorprendidos. Lo llevamos a su casa y después lo buscamos para trasladarlo al aeropuerto", añadió Gabriel Baron, el árbitro que se vistió de esmoquin para cuidar la espalda del doble de Charly en su arribo a San Juan.

¿Quién es el Charly Micol, el doble de Charly García que pasó por San juan?

Empezó como un fanático y terminó como su fiel copia: Néstor Di Mícoli, oriundo de San Fernando, vive de hacer tributos a Charly García en eventos sociales hace más de tres décadas. Conocido como Charly Micol, el imitador comenzó a pintarse el bigote a los 19 años y a trabajar en un cantobar. Luego de un amplio recorrido, pudo conocer a su ídolo y hasta participar en un videoclip del músico.

Oriundo de San Fernando, Charly Micol ya es conocido por todos los vecinos de la zona quienes, cuando lo ven por la calle, sacan sus celulares para tomarse una foto. Desde hace 30 años vive de ser el alter ego de Charly García: trabaja haciendo sus shows en diversos bares, cervecerías y restaurantes del distrito, aunque también lleva su espectáculo a cumpleaños de quince, casamientos y recepciones.

Su bigote idéntico y su semejanza física lo llevaron a lugares que no hubiese imaginado: empezó trabajando en un cantobar en Villa Gesell y a partir de ahí comenzaron a contratarlo para llevar su show a eventos sociales traspasando las fronteras bonaerenses. La recorrida imitando al astro del rock nacional lo llevó a todas las provincias argentinas y a distintos programas de televisión, entre ellos el conducido por Susana Giménez.

Corría 1982. En la Argentina estaba en su etapa final la dictadura. Un joven Néstor Di Micoli terminó el servicio militar y fue entonces que se produjo el click. “Cuando salgo de la colimba, me dejo crecer el bigote. Hasta ese momento, sólo me gustaba la música de Charly y no había ninguna intención de parecerme a él, no existían los tributos tampoco. Ni bien me lo tiñó, en la calle mucha gente me empezó a decir que era parecido o si iba al centro de San Fernando, la gente me miraba”, recuerda.