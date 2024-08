Post Boca: Romagnoli no le perdonó nada a uno de sus jugadores y lo limpió

San Lorenzo atraviesa una crisis deportiva y si algo le faltaba para amargar un poquito más el momento, era perder con Boca . El equipo de Romagnoli lo ganaba con un gol de penal, pero no lo pudo sostener y el Xeneize lo dio vuelta en el final. A eso se le suma el bajo rendimiento de algunos jugadores y quien está en la mira del DT es uno clave, que quedó afuera de la Copa Libertadores . ¿De quién se trata?

Si bien la derrota sacudió a todo Boedo, San Lorenzo no tiene otra opción que dar vuelta la página para concentrarse rápidamente en la vuelta de la Copa Libertadores ante Atlético Mineiro. Ante ese panorama y el golpe en La Boca, el ex jugador e ídolo del club pretende realizar algunas modificaciones en el once. Uno que fue castigado fue Facundo Altamirano, quien viene siendo muy cuestionado por sus recientes fallos. El arquero azulgrana tuvo una mala tarde en la pasada pasada frente a Atlético Tucumán, cometió un grosero error días después en la ida copera ante el Galo y ayer volvió a estar en el ojo de la tormenta por sus flojas reacciones en el 2-1 y 3-1 del clásico.