Pergolini destrozó a Riquelme por su gestión en Boca: qué dijo

El 31 de marzo del 2021, Mario Pergolini le presentó su renuncia como vicepresidente de Boca Juniors a Jorge Amor Ameal. La relación con el Consejo de Futbol y, principalmente, con Juan Román Riquelme no permitió que el dueño de Vorterix continúe con la gestión. La gota que rebalsó el vaso fue cuando Pergolini quiso llevar adelante su proyecto de comunicación y, paralelamente, el club gestionó otra cuenta de redes sociales. En su salida, el ex conductor de Caiga Quien Caiga, expresó:"Hay un código futbolístico que no mira a la gente que viene de afuera como alguien que viene a aportar o a sumar. Son desconfiados y te boludean por momentos. Están todo el tiempo cacheteándote hasta que, más o menos, podés hacerte un poco fuerte y hacer pie. Creo que no logré eso y me frustró bastante".