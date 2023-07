Peñarol-Ferro, partido clave para salir del descenso

No hay margen de error y no debe dejar pasar más puntos. Sportivo Peñarol atraviesa un momento complicado en el Federal A y es momento de que los resultados empiecen a aparecer. La seguidilla de derrotas lo castigaron desde el comienzo de la tabla y aún no puede despegar del descenso. Este jueves recibe a Ferro de General Pico desde las 15hs en el Estadio San Juan del Bicentenario y será más que un partido clave.