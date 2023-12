Pedaleó durante 31 horas y se coronó rey del Patagonia Ultra bike

¡Arriba! Los pibes terminaron en cuarto lugar en el Mundial Sub 17

En esta oportunidad, el gran protagonista de la semana para el ciclismo sanjuanino es Rubén Rubiño (52 años), quien entresemana consiguió un triunfo importantísimo para su carrera deportiva. El ciclista oriundo de Albardón finalizó primero en la clasificación general del Patagonia Ultra Bike – Araucarias.

Esta es una competencia de ultraciclismo (carreras de ciclismo de grandes extensiones en kilómetros), cuyo cuarto y último encuentro de la temporada 2023 tuvo como sede a la ciudad neuquina de San Martín de Los Andes. Las tres anteriores en el año fueron San Luis (marzo), Misiones (mayo), Salta & Jujuy (septiembre).

Un detalle por demás relevante a resaltar es que Rubiño realizó 645 kilómetros, recorriendo distintos pueblos de la Patagonia argentina, en un tiempo final que rondó las 31 horas y media

Para los 45 competidores inscriptos, (entre quienes se encuentran Juan José Haedo y Mario de Elías), la carrera inició el martes 28 de noviembre, a las 6 horas, frente al Automóvil Club Argentino de la ciudad sede citada. Y luego de semejante esfuerzo, que incluyó apenas unos minutos de descanso, Rubiño retornó a San Martín ayer miércoles 29 en el horario de siesta.

Los ultraciclistas recorrieron San Martín, Atreucó, Parque Nacional Lanín, Pilolil, lago Quillén, Aluminé, Ñorquinco, Moquehue, Villa Pehuenia, nuevamente por Aluminé, Las Coloradas, La Rinconada, Junín de Los Andes para finalizar desde donde partieron.

Lo curioso es que la organización de la carrera prevé un tiempo límite de recorrido para los participantes. El mismo es de 120 horas, que equivale a cinco días de competencia. Es por eso que la Patagonia Ultra bike inició el martes 29 y los inscriptos tienen tiempo de llegar hasta el sábado 2 de diciembre próximo.

En este tipo de carreras de ultraciclismo, cada ciclista conoce cuál y cómo es el recorrido, pero cada uno de ellos es el arquitecto de su estrategia. Pueden pedalear de corrido o no, para incluir horas de sueño y luego seguir. O detenerse en el lugar que quieran. O, también, pueden ir velozmente por las rutas correctas con el afán de competir y ponerse a prueba a sí mismos o al ritmo que ellos quieran porque la premisa es participar y disfrutar.

Al momento de la publicación de esta noticia es jueves 30/11 a la noche. Y lo curioso es que en estos momentos aún hay participantes de la prueba que aún no llegaron a destino. Siguen en competencia, al ritmo que cada uno le quiera dar.

Esta fue la octava vez que el sanjuanino realiza una prueba de ciclismo de larga distancia. Luego de su arribo a meta, contó cómo se preparó y cómo fue su táctica. “Hubo mucha preparación, entrené con poco dormir, salía a pedalear a la madrugada y hacía tiradas de 200 kilómetros para llegar preparado”.

Además, reconoció: “dormí sólo 30 minutos (en Villa Pehuenia, de madrugada y con temperatura bajo cero) porque si no es imposible, además el camino estuvo duro y hubo mucho viento en contra”. Y, para finalizar, agregó que “no soy potente como la mayoría de los candidatos que había en la carrera, así que corrí de atrás, esperé que pararan y pasé de largo, por suerte no me alcanzaron”.

Rubén Rubiño, un todoterreno atado al ciclismo

Vale citar que para más de un sanjuanino o sanjuanina (afín al ciclismo) le resultará familiar el nombre de Rubén Rubiño. Y se debe porque es el mismo quien hace un tiempo corrió profesionalmente en las temporadas de ruta de nuestra provincia.

Precisamente, empezó a correr a los 29 años, pasó por el ciclismo local para libres, luego se sumó al pelotón de los federados y ¡llegó a correr tres veces la Vuelta a San Juan! Tras una Doble Valle Fértil, lamentablemente una camioneta lo hizo partícipe de un gravísimo accidente de tránsito, que por un buen tiempo lo dejó en muy mal estado y lo obligó a retirarse. Lentamente logró recuperarse y rehacer su vida.

Más cercano en el tiempo, durante la pandemia recibió otro golpe tan duro como el primero. Contrajo coronavirus, la enfermedad lo afectó mucho y debió pasar por una durísima internación. Redobló su fe y pudo salir adelante.

Actualmente, Rubén se dedica –entre otras cosas- a prepararse para participar y competir en cada carrera de ultraciclismo que haya por el país. Su victoria en San Martín de los Andes fue -para él- la última carrera del año y ya está pensando en la temporada 2024.

Créditos: por información de carrera a Adolfo Carrizo y por fotografías a Marcelo Tucuna (Prensa Patagonia Ultra Bike).