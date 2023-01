Pasillo de honor y reconocimiento de todo San Juan: la mejor despedida de Maxi Richeze

"Estamos contentísimos, pero también con un poco de tristeza. Recién ahora me cae la ficha, como papá me emociona muhísimo porque lo que vivió hoy en San Juan no a muchos ciclistas se lo han hecho", comentó el padre del "Atómico", previo a la última etapa de la prueba sanjuanina.

ef331fa3-3fb9-4c00-a621-929b8b58c82a.jpg Richeze saluda a Peter Sagan previo a su última carrera.

Maximiliano tuvo una despedida grande, como cualquier deportista de tremenda trayectora la merece. Sus colegas, entre ellos el colombiano Fernando Gaviria, su mayor compinche en las carreras, le hicieron un pasillo de honor antes de largar la etapa. El Gobierno de San Juan también le obsequió una plaqueta en reconocimiento a lo hecho en la provincia, donde ganó incluso la Clásica Doble Difunta Correa, y en el mundo: fue campeón argentino de pista, obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima, en 2019 y ganó dos etapas del Giro de Italia, entre otros logros.

c74533b7-b7c3-4c62-9b08-ec61bacab742.jpg

Ya iniciada la carrera, Richeze se dio el gusto de despedirse de los sanjuaninos en soledad. Marchó solo por delante del pelotón, durante los 16 kilómetros de extensión del anillo interno, y agradeció con la mano en alto tanto cariño sanjuanino. Fue una ovación en cada rincón de la Avenida de Circunvalación.