Participó de toda la campaña por el ascenso y "estuvo en la cabeza" de los jugadores verdinegros en la final: las emociones de Fran Miranda

Tiempo de San Juan dialogó con Fran, quien contó que, un día antes de la final por el ascenso ante Gimnasia de Mendoza, le cortó el pelo a los jugadores verdinegros. Después pudo viajar a Córdoba a ver el partido.

¿La final? Una emoción enorme. “Al partido lo viví con nervios y convencido de que se iba a dar, lo merecíamos por todo lo que peleamos en el año, se me pasaron muchas cosas en la cabeza, cada concentración, cada viaje, cada momento vivido con los jugadores y que por fin sé de lo que tanto queríamos. Al terminar miré el cielo y me acordaba de mi abuela que falleció hace poco, ella siempre se ponía contenta cuando llegaba de la cancha y le contaba sobre el partido, me emocioné mucho”, comentó.

"La verdad todavía no caigo de qué se dio, de qué por fin ascendimos, me llena de orgullo ver que mis trabajos estuvieron en una final y en un ascenso. Eso se lo agradezco a cada uno de los jugadores que confiaron en mí", dijo respecto al partido.

En relación con lo que se viene, Fran dijo que está contento y que sabe que se viene un gran año tanto para San Juan como para el club. Esto se traduce en oportunidades profesionales para él, dado que llegarán a la provincia equipos de primera y tendrá la posibilidad de ser peluquero de jugadores.