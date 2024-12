Pablo Tabachnik y el año del deporte sanjuanino: el protagonismo de los privados, el conflicto en el ciclismo y lo que se viene para el 2025

-La verdad que un año 2024 distinto de lo que yo estaba acostumbrado a nivel personal, pero muy feliz por la responsabilidad y por la confianza depositada por el gobernador Marcelo Orrego en que yo pueda estar al frente de la Secretaría de Deportes de la provincia. Fue un desafío enorme por cómo estaba o por cómo está el país y la provincia y por esta línea de gestión que el Gobernador marcó desde los inicios: el deporte como política de Estado y, a su vez, con un manejo responsable de los recursos, con un claro mensaje de austeridad que creemos haber cumplido en el año. Pero con el objetivo puesto en tener programas a disposición de la gente en cuanto a deporte en todos sus ámbitos, en deporte federado, en alto rendimiento, en deporte social, y con la mirada puesta en que haya mucho deporte en todos los lugares de San Juan. Hemos hecho foco en los departamentos, en los departamentos alejados en una primera instancia, porque son quizás los más urgidos por estar alejados de la Capital o de la mayor oferta deportiva. Y con la realización de muchos eventos deportivos, quizás no tan tradicionales para nosotros. Y con un resultado, por lo menos en lo personal, muy satisfactorio.

DSC06810.JPG

-Apostaron mucho por deportes amateurs, poco tradicionales...

-No sé si la palabra exacta es deporte amateur, quizás deportes no tan tradicionales o con no tantas estructuras profesionalizadas. Hemos tenido en nuestra política de gestión la apertura de los recintos deportivos para todas las disciplinas, con una recuperación de La Granja CEF Nº20 muy grande, donde pasan más de 5.000 personas por día, donde se reacondicionó un gimnasio que estaba muy caído y que hoy funciona muy bien. Hemos ocupado casi en su totalidad el estadio Aldo Cantoni con un montón de actividades y deportes. Lo mismo pasó con el Estadio Bicentenario, donde han jugado la Liguilla, donde ha jugado ADEPU, donde ha jugado la Liga Universitaria, donde han podido jugar los clubes de la provincia. También con una puesta en funcionamiento del velódromo Vicente Chancay muy fuerte con el ciclismo, obviamente, de pista, que es lo natural, pero también con otras actividades como ha sido el Nacional de Vóley, el patinaje artístico, que ha sido una puesta, creemos, muy satisfactoria. Y por suerte con algo de actividad en El Zonda, con los eventos de rally y también con muchísima actividad de eventos propios de la secretaría. Ha sido un año espectacular para el automovilismo y con muchos eventos privados, que es lo que está marcado en la línea de gestión en esta articulación de lo público y lo privado.

-¿Cómo fue trabajar con los privados y convencerlos en hacer aportes al deporte?

-La verdad que, desde un primer momento, cuando se planteó la posibilidad de alquilar los recintos deportivos o de pasarle la responsabilidad al emprendedor o el privado para la realización de eventos deportivos, recibimos una muy buena acogida, una muy buena recepción y las propuestas han sido muchísimas. Tal es así que en muchas oportunidades hemos tenido que elegir, postergar o acordar con los privados la fecha de realización de los eventos. Ha sido una gran apuesta, es una gran apuesta, creo que en todos los ámbitos. Y esto también es una línea de gestión muy fuerte del gobernador Marcelo Orrego, en la articulación de lo público y lo privado, y en este caso ha funcionado muy bien.

-Eso también generó que los recintos dejaran de ser un poco exclusivos...

-Tenemos una infraestructura en San Juan importante y como toda infraestructura en general, la forma de cuidarla es que estén en funcionamiento para lo que fueron creados esencialmente. Los autódromos para automovilismo, el velódromo para el ciclismo, pero también dándole una vuelta de tuerca y pudiendo hacer otros eventos ya sea desde la parte pública o desde la parte privada y de esa manera me parece que cuidamos ese valor o ese patrimonio que tenemos los sanjuaninos que también es una de las responsabilidades que tenemos como funcionarios.

-¿Cómo recibiste la Secretaría de Deportes?

-Una secretaría con algunas cuestiones en la parte de movilidades sobre todo, en la parte que hace la seguridad náutica con algunos deterioros o con falta de conservación de los elementos esenciales. Ahora en seguridad náutica se hizo una gran apuesta desde el Gobierno de la provincia en la adquisición de nuevas embarcaciones de moto de agua y todo el equipamiento para para esta gran apertura que se hizo del dique Punta Negra y ahora el dique Ullum, y próximamente el río de calles Las Moras. La verdad es que ahí hubo que hacer aportes importantes y hubo que encontrarle la vuelta para sobre la temporada de verano 23-24 que urgía poder sacarla adelante. Después con muchas cuestiones que hubo que hacer, gastos de conservación que estaban postergados, lo normal me parece que de una gestión, y con un montón de gente que nos ha recibido muy bien y que hoy trabaja muy firmemente y codo a codo con nosotros.

-¿Te dejaron deudas?

-Deudas no específicamente. Me parece que la transición respondió. Yo no tengo experiencia previa como para para evaluarlo pero en general las cuestiones estaban en funcionamiento, como te decía, con falta de conservación en algunos aspectos fuertes en el tema de movilidad y de seguridad náutica. Cuando asumimos habían compromisos que la gestión anterior había asumido y algunos los había dejado comprometidos y otros sin los fondos necesarios. Pero la responsabilidad, como funcionarios que asume una gestión y que es conocedor de la realidad, es darle continuidad al deporte respondiendo a las ideas y a las políticas de nuestro gobernador y la bajada también del ministro Guido Romero. Me parece que trabajando de forma muy cercana a la gente como nos piden, hemos ido avanzando y hemos podido establecer un buen vínculo con federaciones ,deportistas y demás.

-Uno de los compromisos que se tuvo que postergar, por su alto costo, fue la Vuelta a San Juan...

-Nosotros asumimos técnicamente el 10 de diciembre, pero las oficinas el 11 y la Vuelta no estaba programada, con lo cual era de imposible realización. Este año 2025 tenemos programado una Vuelta a San Juan con el club que no es con formato internacional pero sí con una idea de que sea importante. El mensaje del gobernador ha sido muy claro en la utilización de los recursos, en la austeridad que los funcionarios debemos llevar adelante en los distintos organismos, y eso hace imposible la realización de un evento de esa magnitud.

-¿Se puede adelantar algo de esta nueva Vuelta?

-Se está armando. El presidente del Pedal Club Olimpia, Juan Ernesto Pacheco, ya dijo públicamente que va a ser una competencia de nueve etapas. Ese es un poquito el formato en el que se está trabajando, con la idea que pueda llegar algún equipo de afuera de la provincia. Pero primero hay que ir a paso firme, estamos trabajando fuertemente en el diseño y bien tengamos obviamente novedades van a ser anunciadas, porque además los equipos lo requieren.

-Es imposible no preguntar sobre lo ocurrido con la Federación Ciclista Sanjuanina, ¿qué opinión tenés al respecto?

-Desde el inicio de gestión, había alguna preocupación con respecto a que la temporada de ruta no se iba a llevar adelante, que no iba a haber apoyo. La realidad es que el gobernador apoya todos los deportes y entiende que el ciclismo es uno de los deportes importantes de la provincia, con lo cual la temporada 23-24 se hizo sin ningún problema, con mucho trabajo. Y lo mismo con esta temporada 24-25, hemos tenido muchísimas reuniones, hemos acordado cuál iba a ser el acompañamiento de la Secretaría de Deportes a los clubes. Y después, el conflicto tiene que ver con un conflicto creo que interno, institucional, con elecciones que son parte de una asociación, en este caso de una federación, y que desde la Secretaría estamos expectantes, como todas las federaciones, en que pueda tener una forma de resolución del conflicto lo mejor posible para la gente del deporte, para la gente del ciclismo. Hemos acompañado todas las carreras de ciclismo que hemos podido, el Gobierno tiene la obligación de apoyar y acompañar a todas las federaciones y a todos los deportistas.

-¿Pudiste hablar con Rodolfo Virhuez, quien hace un poco responsable de todo el conflicto al Gobierno?

-Con él hemos tenido un montón de reuniones, charlas telefónicas, y la realidad es que hay un excelente diálogo en función de trabajar en pos de un deporte en particular, que es el ciclismo. Él es una persona que lleva muchísimos años, desde la época de Juan José Chica, con lo cual me parece que tiene autoridad suficiente, independientemente de la institucional, y nosotros hemos trabajado codo a codo con él y con todos los presidentes de clubes. Las opiniones, entiendo que son opiniones personales... es un terreno que a mí no me gusta mucho meterme. No he tenido conversación telefónica en los últimos días, pero la verdad que tengo una excelente relación con Rodolfo.

-Te llevo al plano nacional, ¿tuviste contactos con Daniel Scioli? ¿Cómo es el apoyo de Nación a San Juan en materia deportiva?

-Tengo mucho contacto con Diógenes de Urquiza, que maneja el deporte a nivel nacional, más allá de que el Ministerio lo lleva adelante Daniel Scioli. Hemos tenido encuentros federales de secretarios de deporte, en los cuales se han acordado algunas cuestiones que son de política deportiva, subsidios de tarifas de luz, de gas, formas de implementación de programas nacionales de clubes argentinos y demás. Así que hay una muy buena sintonía y esperando que el 2025 mejoren los números, la política, la economía a nivel nacional y a nivel provincial para trabajar mucho más fuerte.

-¿Se le dio de baja algún programa nacional de los que venían de gestiones anteriores?

-Lo que no hay son aportes específicos a nivel nacional. Existe el programa Clubes en Obras, donde las instituciones pueden inscribirse a través de una plataforma y ahí hay varios beneficios. También está Clubes Argentinos, donde está el subsidio a la tarifa energética y de gas, aunque la de gas es muy difícil de implementar. Y hay clubes sanjuaninos que lo han podido, que han podido aplicar y han podido ser seleccionados. Obviamente hay que cumplir algunos requisitos que pide Nación. Ese programa se lanzó sobre agosto o septiembre y la idea es en 2025 poder trabajar más fuertemente en que ese programa pra que llegue a más clubes.

-¿Qué novedades hay para el 2025 en cuanto a programas, eventos u obras?

-Primero tenemos un montón de cuestiones que tienen que ver con programas, que tienen que ver con eventos y esperemos también poder avanzar en obras que los clubes necesitan, siempre con una selección cuidadosa, con un uso eficiente de los recursos. Pero programas que tengamos previsto para todos los clubes de forma masiva, no es la idea inicial. La idea es hacer una evaluación exhaustiva, necesidades y poder acompañar desde el Gobierno de la provincia a los clubes.

image.png El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores

-¿El Zonda, en qué condiciones está?

-Se les están haciendo siempre refacciones. Por suerte hemos tenido actividad con estos tres fines de semana del Mes de la Velocidad. Hay que repensarlo, hay que repensar El Zonda para el próximo año, ver cómo se va a encarar y si se van a poder hacer obras para habilitarlo como autódromo o si le vamos a encontrar alguna otra vuelta de tuerca. Pero todos coincidimos que es un lugar emblemático para la provincia y sería fantástico ponerlo en funcionamiento. El Zonda necesita un análisis exhaustivo en cuanto a la inversión, a la rentabilidad, al aprovechamiento, y es un análisis que se está realizando día a día.

-¿Eventos confirmados?

- Va a haber muchos eventos. Está el Ironman en abril, está el padel que sube de categoría para mayo. Y seguramente se van a ir confirmando con el paso de los días eventos importantes. Es la idea del Gobernador y, obviamente, la idea nuestra. Cuando uno habla de eventos, habla de grandes eventos. Yo quiero recalcar que todos los fines de semana hay muchos eventos deportivos en la provincia, en nuestros escenarios deportivos de distintas disciplinas y, la verdad, que es un placer. Está la llegada de la Liga Federal de Vóley en febrero. Tenemos a San Martín, que no es parte de la política de la Secretaría específica, pero es una gran noticia para el deporte de San Juan. Va a ser un año interesante desde el punto de vista deportivo.

-El otro día el presidente de San Martín le habló directamente al Gobierno y pidió apoyo, ¿cómo se gestionará el tema?

-Para poder ser competitivo, necesita un presupuesto importante. Que, seguramente, como lo dijo el gobernador, van a trabajar codo a codo San Martín con el Gobierno para que pueda armar un buen plantel y se tenga una gran representatividad de San Juan en el fútbol nacional.

sdfjsf.jpg

-Y lo último que quiero preguntarte es si el tenis de mesa va a tener protagonismo, si el deporte que te llenó de gloria va a tener su evento en San Juan....

-Sí, es un sueño, pero también soy consciente de que yo provengo de un deporte no tradicional y que San Juan necesita desarrollo, primero, para tener un gran evento. Hemos tenido eventos de tenis de mesa adaptado, ha llegado una clínica con la entrenadora nacional, hemos tenido un torneo regional; se está trabajando. Pero hoy, desde el lugar que me toca y la responsabilidad que yo he asumido, hay que dejar el corazoncito de lado en cuanto a la visión de mi deporte y tener una visión más general.