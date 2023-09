Marcio, el defensor del ascenso que combina las leyes y el picadito

Marcio.jpg

Torres es oriundo de La Bebida, Rivadavia, y divide sus días en sus tres pasiones: abogado, policía y lateral izquierdo de Centenario.

"Trato de combinar estas tres pasiones con mucho esfuerzo, ya que me llevan muchas horas y me mantienen activo todo el día. El fútbol es mi cable a tierra, no sólo por lo pasional, sino también por lo que genera en lo social. Gracias a eso, conocí mucha gente y me gané amistades", relató el futbolista que tiene como ídolo y referente en su puesto a Enzo Díaz.

Marcio juega al fútbol desde que tiene 6 años. Hizo escuela y parte de las inferiores en San Martín y de ahí siguió su camino en Sportivo Rivadavia, club del que dice ser hincha. Ahí debutó con 16 años y hasta el momento sigue siendo fiel a este deporte que tanto le apasiona.

Esta es la segunda etapa en Centenario Olímpico y afirma que está prendido al sueño del ascenso: "Esperemos lograrlo".

El Fortín se encuentra disputando la zona campeonato, grupo que integran los cuatro primeros de cada grupo. El que saque más puntos de los ocho equipos será el que ascienda a la máxima categoría del fútbol sanjuanino. Hasta el momento sólo se disputó una fecha, en la que el equipo de Chimbas logró vencer 3-0 a la Villa Hipódromo.