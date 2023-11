Macri e Ibarra anunciaron su fórmula para las elecciones en Boca

En la presentación del frente opositor, Macri apuntó directamente contra Riquelme de cara a las elecciones del sábado 2 de diciembre: "No se puede seguir maltratando a los socios, no se pueden anular pasillos que no se puede salir de las plateas, llegamos a tener un accidente y puede ser dramático porque la gente no puede evacuar. No se puede abandonar a los hinchas en Brasil frente a las cosas que pasaron, no se puede maltratar a los ídolos del club, eso es algo sorprendente, nunca lo imaginé".

"NO LO PUEDO ABANDONAR A BOCA A LA ARBITRARIEDAD, AL AUTORITARISMO, A LA PREPOTENCIA. POR ESE CAMINO, NO TIENE FUTURO"

Mauricio Macri, candidato a vicepresidente, en la presentación de la fórmula presidencial de la oposición Xeneize, en donde acompañará a Andrés Ibarra.



Mauricio Macri, candidato a vicepresidente, en la presentación de la fórmula presidencial de la oposición Xeneize, en donde acompañará a Andrés Ibarra. pic.twitter.com/qwiyIwb1rJ — TyC Sports (@TyCSports) November 13, 2023