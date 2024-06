Los voleibolistas sanjuaninos ya conocen a su grupo para los Juegos Olímpicos

Bomba Tras 17 años, UPCN no jugará la Liga Nacional y Pepe Villa apuntó al "centralismo de los clubes de Buenos Aires"

Argentina cayó en el Grupo C y tendrá como rivales de primera ronda a Japón, Alemania y Estados Unidos . El sistema de disputa varía en esta edición de los Juegos, donde las 12 selecciones clasificadas se dividirán en tres zonas de cuatro -y no dos de seis- en las que se clasificarán a la fase final los dos primeros de cada zona y los mejores dos terceros . El Grupo A lo integran Francia, Eslovenia, Canadá y Serbia, mientras que en el B competirán Polonia, Italia, Brasil y Egipto.

El vóley argentino, a las finales de la VNL antes de París 2024

Después de conseguir la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024, la Selección Argentina de vóley logró meterse en las finales de la Volleyball Nations League. Tras imponerse ante Bulgaria, el equipo conducido por Marcelo Méndez necesitaba un triunfo de Eslovenia ante Serbia en el cierre de la fase regular y se terminó dando, por lo que por segundo año consecutivo estará en la definición por el título.

El campeón de la competencia se definirá en Lodz, Polonia, y la selección se medirá en cuartos de final con Eslovenia, el viernes 28 a las 15. Los otros duelos son Japón vs. Canadá, Polonia vs. Brasil e Italia vs. Francia.