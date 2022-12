Los triatletas sanjuaninos coparon el torneo de Mendoza

Lautaro, que pudo romper en Mendoza, una racha que no lo acompañaba, dijo: “Para mí, esta carrera era bastante importante, primero, porque era fecha clasificatoria para el campeonato argentino, o sea, copa nacional; lo otro, era romper esa mala racha que traía, donde o terminaba mal o no terminaba o algo pasaba y se transformó en un tema psicológico, donde trataba de estar muy fuerte de cabeza.

Sobre la carrera en sí, me sentí muy fuerte desde el principio en la natación, donde salí primero, con casi un minuto sobre el segundo. En bicicleta también estaba con buenas sensaciones; de las cuatro vueltas que había que recorrer, hice tres en forma solitaria, hasta que me conectaron seis chicos que venían persiguiendo y allí me quedé con ellos. Al correr comenzó a definirse la carrera junto a mi compañero Luciano Frías, que finalizó segundo, definiéndose en el sprint final y tercero terminó Tiago Muñoz, de Mar del Plata.

Estoy muy feliz por este triunfo, por romper esa mala racha y por finalizar de esta manera el año. Ya en 2023 correré la segunda fecha del nacional que se disputa en enero, en San Lorenzo, luego el Vendimia y en marzo Copa Continental en Pucón y Villarrica; luego vendrá el Panamericano, que es mi objetivo principal” dijo el ganador en Mendoza.

En damas, una vez más Cecilia “Chechu” Zagarra fue la gran protagonista, quedándose con la victoria, escoltada por Falcioni. Recordar que en la primera fecha, la sanjuanina había ocupado el segundo puesto.

Al analizar lo acontecido el fin de semana, Chechu comentó: “Estoy muy contenta, más allá del triunfo, lo que me deja contenta es que pude transferir a la competencia en aguas abiertas, lo que trabajo en la pileta, pues son dos actividades totalmente diferentes y notaba, últimamente, que no podía salir del agua en una buena posición y ayer se me dio, pues pude salir del agua en tercera posición y de esa manera se me hizo más accesible poder llegar a la punta. Salí a 15-20 segundos de la primera y entre la bicicleta y el trote pude llegar a ser primera.

Es muy satisfactorio poder plasmar en carrera lo que se hace en entrenamiento y más allá del resultado estoy muy contenta de las sensaciones que tuve. Luego, con Yanina Gaillez nos vinimos muy contenta y de regreso pude gritar los goles de nuestra selección y vivir la alegría de ser campeones”, finalizó la triatleta.

En distancia olímpica (1500 metros de natación, 40 km de ciclismo y 10 km de trote), en damas 40-44, la sanjuanina Yanina Gaillez finalizó 3ª en la clasificación general y 1ª en su categoría. La ganadora fue Paula Moschela, de Mendoza; 2ª Viviana Brigs, de Mendoza.