Los "bichos verdes" están de racha: Ruiz Calle, el joven peruano que corre para el SEP, ganó en Media Agua

El pedalero del Sindicato de Empleados Públicos se impuso con comodidad en el corazón del departamento Sarmiento. Candidato para la montaña, le regaló a su equipo el segundo triunfo al hilo tras la victoria de Cobarrubia en Rivadavia. Tomás Contte sigue siendo líder.
En el marco de la etapa 6 de la Vuelta a San Juan, el joven peruano que corre para el Sindicato Empleados Públicos, Hugo Ruiz Calle, se quedó con la carrera y sumó una victoria para los Bichos Verdes. El recorrido, que tuvo paso por Pocito, Rawson y Sarmiento resultó extenso, con unos 124,3 kilómetros de distancia, y fue el pedalero de 29 años el primero en alzar los brazos al cruzar la meta.
En segundo lugar quedó el brasileño Joao Pedro Rossi, del equipo Swift Pro, mientras que en tercer puesto terminó Ángel Oropel, representante de la Municipalidad de Chimbas.
Ganador: #103 Hugo Ruiz Calle - SEP San Juan
2) #14 Joao Pedro Rossi - Swift Pro
3) #27 Ángel Oropel - Municipalidad de Chimbas
Oficial por Comisarios
1) #07 Tomás Contte - Municipalidad de Pocito
1) #34 Martín Mancilla Labrin - Stamina Racing
1) #101 Leonardo Cobarrubia - SEP San Juan
1) #41 Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios
1) #04 Leandro Velardez - Municipalidad de Pocito