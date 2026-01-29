jueves 29 de enero 2026

Vuelta a San Juan

Los "bichos verdes" están de racha: Ruiz Calle, el joven peruano que corre para el SEP, ganó en Media Agua

El pedalero del Sindicato de Empleados Públicos se impuso con comodidad en el corazón del departamento Sarmiento. Candidato para la montaña, le regaló a su equipo el segundo triunfo al hilo tras la victoria de Cobarrubia en Rivadavia. Tomás Contte sigue siendo líder.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dc679ad7-7ea2-4d09-9a08-cc096c0f6c00
d93c4638-ee12-4459-852c-ff457261ea72

En el marco de la etapa 6 de la Vuelta a San Juan, el joven peruano que corre para el Sindicato Empleados Públicos, Hugo Ruiz Calle, se quedó con la carrera y sumó una victoria para los Bichos Verdes. El recorrido, que tuvo paso por Pocito, Rawson y Sarmiento resultó extenso, con unos 124,3 kilómetros de distancia, y fue el pedalero de 29 años el primero en alzar los brazos al cruzar la meta.

En segundo lugar quedó el brasileño Joao Pedro Rossi, del equipo Swift Pro, mientras que en tercer puesto terminó Ángel Oropel, representante de la Municipalidad de Chimbas.

d93c4638-ee12-4459-852c-ff457261ea72

Podio y líderes de maillots

Etapa

Ganador: #103 Hugo Ruiz Calle - SEP San Juan

2) #14 Joao Pedro Rossi - Swift Pro

3) #27 Ángel Oropel - Municipalidad de Chimbas

Oficial por Comisarios

General individual

1) #07 Tomás Contte - Municipalidad de Pocito

General Sub 23

1) #34 Martín Mancilla Labrin - Stamina Racing

Mejor sanjuanino

1) #101 Leonardo Cobarrubia - SEP San Juan

General Meta de Montaña

1) #41 Tomás Moyano - Municipalidad de Santa Lucía / Gremios

General Meta Sprint

1) #04 Leandro Velardez - Municipalidad de Pocito

