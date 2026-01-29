Los "bichos verdes" están de racha: Ruiz Calle, el joven peruano que corre para el SEP, ganó en Media Agua

En el marco de la etapa 6 de la Vuelta a San Juan, el joven peruano que corre para el Sindicato Empleados Públicos, Hugo Ruiz Calle, se quedó con la carrera y sumó una victoria para los Bichos Verdes. El recorrido, que tuvo paso por Pocito, Rawson y Sarmiento resultó extenso, con unos 124,3 kilómetros de distancia, y fue el pedalero de 29 años el primero en alzar los brazos al cruzar la meta.