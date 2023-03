Lionel Scaloni: "La gente nos ve como héroes pero la Selección Argentina es de todos"

Y añadió: "Es una tontaría pensar en eso. Si fueron las tres campeonas del mundo qué mas da, cuál es la mejor o la peor. Es un simple comentario que a partir de ahí se puede agrandar o achicar".

Luego, Scaloni quiso dejar su postura al respecto: "En momento de alegría me parece que no es necesario. Si me das a elegir a mí las tres. O a lo mejor tampoco la mía, porque yo soy así y lo pienso así. Pero no me importa, qué me va a importar cuál es la mejor si las tres son campeonas".

Para cerrar su opinión, el entrenador expresó: "De hecho, ves caminando un campeón del mundo del 78' y está en la historia y es re contra conocido. El del 86' igual y el del 22' será igual. No le veo el sentido al debate".