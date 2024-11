Liga Femenina F7: la ilusión por gritar campeón y hacer valer todo el sacrificio

La Liga Femenina F7 ha regalado momentos increíbles durante esta parte del año. El Clausura 2024 ha tenido de todo y las mejores este fin de semana cumplirán el objetivo que tanto buscaron. Las categorías Oro (A), Plata (B) y Bronce (C) se disputarán las finales respectivas y sus protagonistas en diálogo con Tiempo de San Juan expresaron sus emociones.

Lo increíble que tiene esta Liga es que no todo es fútbol. Todas tienen sus cosas personales, tanto trabajo o estudio . Pero la familia cumple un rol fundamental, porque el apoyo está y se nota cada fin de semana. A lo largo del campeonato por bien o mal que les iba en el campeonato ellas estuvieron, siguieron al frente porque toman a esta liga con seriedad.

El sacrificio de todas no faltó, pero solo tres equipos de las seis gritarán campeonas.

Las Profes - Puntineras: por debajo de las “favoritas” aparecieron para quedarse con el campeonato

FINAL SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE A LAS 14:20 HORAS.

Milagros Raed de Puntineras expresó a este diario lo que se siente volver a llegar a una final: “La verdad que estamos muy emocionadas, estamos muy contentas. Es el resultado de muchísimo trabajo que venimos haciendo. Por suerte, Puntineras de los cuatro torneos ha llegado a tres finales, y realmente llegar es muy lindo”.

“Son días con mucha ansiedad, por lo menos yo estoy bastante ansiosa. Hoy entrenamos, vamos a entrenar a full. Son días que tratamos de estar tranquilas, hay una ansiedad ahí presente. Además, claro, estamos con cosas diarias, cada una con sus cosas, pero bueno, por ahí sale mucha la conversación en los chats de la final. Tratar de, como te digo, coordinar los entrenamientos con el trabajo y con las ocupaciones de cada una”.

Su objetivo estaba claro llegar a esta instancia y no perder la costumbre: “El objetivo, obviamente, era tratar de pelear siempre arriba, de lograr el torneo, pero no olvidarnos de disfrutar y de no frustrarnos de más, sino tratar de ir paso a paso ganando los partidos en un torneo que es bastante complicado. Quizás a medida que van surgiendo los torneos, que van pasando de torneo a torneo, se hace más difícil. Entonces sabíamos que cada vez es más complicado, pero sí, obviamente que el objetivo nuestro siempre es pelear arriba.”

Con la sanción que le impusieron quedaron muy perjudicadas, pero esta situación las hace poner más fuertes: “Las tres primeras fechas empezamos sin federadas, o sea, con una gran desventaja por una sanción que nos aplicaron, que respetamos. Y bueno, entonces eso es más valorable también porque con esa dificultad, justamente, llegamos a una final, así que vale el doble”.

Sobre Las Profes, su rival, expresó Milagros que las respetan y están sorprendidas por cómo han mejorado en el último tiempo: “El rival para mí ha sido una gran sorpresa. Las Profes siempre han jugado muy bien, siempre lo han demostrado, pero este torneo la verdad es que han mejorado muchísimo. Se han mantenido arriba de la tabla siempre, han ganado partidos con rivales importantes. La verdad es que para mí ha sido una gran sorpresa, y la verdad es que sí, se merecen esta final. Son un equipo muy complicado, son chicas que juegan muy bien. Nosotros nos enfrentamos en el tercer y cuarto puesto del torneo pasado, pudimos ganar, y en este torneo también nos enfrentamos y perdimos contra ellas”.

Bianconeri - Académicas F.C: su lugar en la “A” está, pero ninguna quiere llegar con el 2do puesto

FINAL SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE A LAS 13:00 HORAS.

Nadia Oliva capitana de Académicas contó lo que están viviendo las chicas estos días previos. “El equipo está bien, ansioso y feliz por llegar a esta etapa final que nos costó bastante ya que es un equipo nuevo y nos llevó un tiempo en conocernos. Se respira un buen clima. Cada una en sus cosas, trabajo, familia y responsabilidades pero con la cabeza en el sábado”.

Al ser un equipo nuevo, su idea era crecer en conjunto pero se amoldaron y se ve en los resultados: “Nuestro objetivo fue siempre priorizar el bienestar del grupo y en base a eso se fueron dando las cosas, siempre de la mano de nuestro DT que nos banca en todas y confía en nosotras. Seguimos aprendiendo pese a las derrotas que tuvimos, jamás nos desanimamos. Nos tocó jugar con equipos muy duros en esta etapa como Fénix y Atlético Madera pero concentradas pudimos lograr el triunfo en ambos partidos y llegar a esta final”.

"Es lindo compartir momentos fuera de la cancha y de los entrenamientos del equipo con la familia y amigos también".

Bianconeri terminó primero en la regular y llegó a la final. Las chicas de Académicas saben bien a quiénes se enfrentarán: “Bianconeri es un equipo fuerte, duro y con experiencia ya que están hacen varios torneos en la Liga y están muy bien armadas. Tienen un juego fluido. La verdad que no las estudiamos ni vimos jugar más de lo que nos permitió verlas un rato antes o después de que nos toque jugar a nosotras. Seguimos con nuestra postura de armar nuestro juego y estar concentradas a eso. Nos tenemos fe y confianza, nos toca un rival difícil pero no descartamos poder quedarnos con la victoria”, finalizó.

Las Cuervas - Puntineras Estudiantil: las dos quieren ser las primeras campeonas de esta nueva categoría

FINAL: SÁBADO 30 DE NOVIEMBRE A LAS 11:50 HORAS

Este sábado las protagonistas de la nueva categoría de la Liga Femenina F7 jugarán la gran final. Para algunas fue una gran sorpresa estar en este lugar, pero se lo toman con mucha seriedad a pesar de que las dos ya disputarán en 2025 la Copa Plata. Aún así les queda un último objetivo.

Fiorella Mondino de Las Cuervas en diálogo con Tiempo de San Juan mostró su alegría de haber llegado hasta acá. Siendo sincera que fue una sorpresa estar en esta etapa. Y feliz por el apoyo que le han dado. “No era el objetivo ni ascender ni llegar a la final, es una gran sorpresa pero bueno también es producto del trabajo que hace nuestro técnico Gonzalo Dillon”, comenzó Fiorella sin olvidarse de los que estuvieron antes: “También lo que han hecho los técnicos que han pasado por Las Cuervas, desde el primer técnico que fue el Purruco Antuña, pasando por el Flaco Dillon, Manuel Montaña y hoy Gonzalo Dillon. Todos nos han enseñado algo y todos han sido muy importantes".

Las Cuervas es un club que hecho en el Foro de Abogados. La mayoría de las chicas que están en sus líneas tiene esta profesión y también trabajan en este lugar.

Fiorella y el equipo está muy agradecida del apoyo que le están dando, en especial los sponsors, “Todos han estado a favor nuestro”. Su preparación física es crucial y cuentan con el apoyo del entrenador de arqueros, Daniel: “Nos está dando una mano muy grande”. Agregó también: “Estamos muy emocionadas, esto es una gran sorpresa, pero también es fruto del trabajo. Estos días han sido de mucha ansiedad y de mucha alegría. Estamos entrenando, tenemos mucho apoyo de las familias”, expresó.

"Cuervas es la familia que uno encuentra estando lejos de los más allegados y bueno es eso, siempre decimos que somos una gran familia porque además de jugar al fútbol, compartimos experiencias, charlas, estamos la una para la otra cuando pasa algo".

Sobre las rivales, Puntineras Estudiantil (que se entrenan con las que están peleando la final de la Copa Oro) dijo: "Las chicas de Puntinera han llegado muy bien, hicieron un gran torneo en las fase preliminar. Cuervas también, cada una tiene su forma de juego. Nosotras queremos seguir con nuestro juego y la idea es plantear el partido como siempre lo hicimos. Creemos mucho en los consejos de nuestro técnico, en la estrategia que él prepara. Creemos que tanto Puntineras como Cuervas van a dar lo mejor de sí mismas, que cada una de las jugadoras de Cuervas va a dar lo mejor de sí mismas para que el resultado sea el mejor posible. Y más allá del resultado, que va a ser anecdótico, lo importante es que Cuervas ascendió, es de la B, y que nos espera un 2025 lleno de nuevas oportunidades para seguir creciendo como equipos y obviamente como personas y como deportistas".