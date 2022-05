Las diez mejores frases de Lionel Messi

"Me dejó muchas secuelas en los pulmones"

Messi habló sobre las consecuencias que tuvo en su cuerpo el coronavirus, el cual contrajo en el pasado mes de enero cuando se encontraba en su Rosario natal para festejar las fiestas junto a su familia.

"Lo de Real Madrid, eso nos mató"

La derrota ante el Merengue fue un muy duro golpe para Messi y el PSG, que a priori se lo consideraba como máximo candidato a ganar la orejana por primera vez en la historia del club parisino."Teníamos una ilusión bárbara en esa competición, y más cómo fue el partido, el resultado fue un golpe. Yo ya lo viví muchísimos años, toda la vida, desde cerca, y sé lo que es el Real Madrid", agregó Leo.

"Se fue muy injusto con el grupo anterior"

Messi contrastó la relación del grupo de la Selección Argentina con la gente y remarcó que para él no hubo un trato justo para con el equipo que fue subcampeón del mundo en Brasil 2014 y dos veces subcampeón de Copa América. "Que nosotros anteriormente habíamos hecho cosas espectaculares y no se valoraba, como llegar a una final del mundo, dos finales de Copa América. Se fue muy injusto con el grupo anterior, porque es esto que decís vos. Nosotros dimos todo en ese momento por la Selección y quedó una sensación rara con ese grupo, fue maltratado y no se lo merecía porque había hecho cosas importantes".

Sobre el Kun Agüero: "Lo extraño en todo"

El retiro de Sergio Agüero fue un duro golpe para el mundo del fútbol y en especial para Messi. Que por primera vez no contara con su eterno compañero de concentración en una cita mundialista desde Alemania 2006.

"Que Lewandowski diga lo que quiera que a mí no me importa"

Fiel a su estilo, Messi le restó importancia a las polémicas declaraciones de Robert Lewandowski sobre la disputa de los premios al mejor jugador del mundo.

Sobre la candidatura de Benzema al Balón de Oro: "Yo creo que no hay dudas"

Leo se sumó a Gastón Recondo y apoyó la candidatura del delantero del Real Madrid para el Balón de Oro de que este año. "Benzema hizo un año espectacular y terminó consagrándose con la Champions, siendo fundamental de octavos hacia adelante en todos los partidos. Creo que no hay dudas este año".

"La verdad que es una locura que haya ganado la Eurocopa y no esté en el Mundial"

La ausencia de Italia es la próxima cita mundialista sorprendio a propios y extraño en el mundo del fútbol y Lionel Messi no es la excepción. "Es una lástima la verdad", confesó el astro rosarino.

Messi y la historia jamás contada sobre cómo surgió su homenaje a Maradona:

Leo comentó por primera vez como surgió el homenaje a Diego Maradona que recorrió todo el mundo y sorprendió con los detalles de la historia.

"Pregunté enseguida qué habían dicho los nenes"

Los silbidos recibidos por parte de la hinchada del PSG fue algo nunca antes visto para el rosarino y así comentó como se vivió en su hogar y su preocupación por la reacción que había tenido en sus hijos.