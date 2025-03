La sugerente frase bíblica de Miguel Borja en medio de su sequía en River

Muchos hinchas recordaron el tópico porque el mensaje fue similar a las palabras de la remera que mostró luego de convertirle -de penal- a Boca en el último minuto del Superclásico de la Liga Profesional 2023. En aquella ocasión, la camiseta que llevaba guardada debajo de la 9 decía que "la gloria era para Dios".

miguel-borja_w862.webp

El mensaje de Borja tras otra tarde cruzada en River

En un tono más optimista, Borja vaticinó, de algún modo, que próximamente superará este bache. "Lo que ahora sufrimos no es nada comparado con la gloria que él nos revelará más adelante", cerró.

Luego de malograr varias ocasiones de gol contra Atlético Tucumán en el Monumental, el delantero de Tierra Alta había subido una icónica reflexión de Michael Jordan sobre el fracaso, que también hizo ruido entre los hinchas riverplatenses. "He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera. He perdido más de 300 partidos. En 26 ocasiones me confiaron el tiro ganador y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso he tenido éxito", marcó.

borja-historia_w862.webp

Como no pudo anotar aquella jugada en la que eludió a Ignacio Arce el pasado sábado, el colombiano acumuló su tercer partido sin goles a favor. Aunque el dato no parece alarmante en principio, la ecuación cambia cuando se mira el plano general. En los 10 partidos que lleva el Apertura, solo pudo meter dos, contra Lanús (L) y San Martín de San Juan (V).

Estos números son impactantes si se tiene en cuenta que la temporada pasada anotó 31 en los 49 que jugó. Desde su llegada al Millonario a mediados de 2022, procedente de Junior de Barranquilla, sumó 56 en 121 encuentros. Ahora, tendrá la oportunidad de destaparse este miércoles, cuando River enfrente a Ciudad de Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero